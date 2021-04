El capricho de Sofía Suescun: se muda al campo y paga 120.000 euros por una parcela en Valdemorillo

Pese a que en las últimas publicaciones la joven se afanaba en mostrar los planos y las fotos de su nueva casa, lo cierto es que, a día de hoy, la nueva propiedad de Sofía Suescun es un terreno escasamente perimetrado por cuerdas y aún pendiente de construir. Es un ejemplo del mundo ideal que proyectan las «celebrities» pero también del cambio de vida de 180 grados que pretende la joven.

Cansada de la sobreexposición mediática de la televisión, la joven ha decidido dar un giro a su vida dedicándose por completo a las redes. Un mercado que le proporciona grandes beneficios sin tanto desgaste.

Quizás por ese cambio de vida, Suescun anunciaba hace pocas semanas su decisión de mudarse al campo tras comprarse una parcela en las afueras de Madrid, concretamente en Valdemorillo. La finca, que ocupa una superficie 1.148 metros cuadrados, esta localizada en una urbanización privada con vigilancia 24 horas. Un terreno que le ha costado 120.000 eruros y que la joven ha pagado al contado. En él piensa construir la que será la casa de sus sueños y en eso se afana últimamente, pidiendo incluso consejo a sus seguidores de Instagram. Además, como reza la nota registral, Sofía ha decidido ser dueña al cien por cien de su sueño en el campo. Su novio, Kiko Jiménez, ha comprado otra parcela en la misma urbanización, pero a una distancia prudencial. Juntos pero no revueltos.

Los deseos de invertir en inmobiliaria en el caso de Sofía son parejos a su solvencia económica. La navarra ha ido acumulando importantes ingresos desde que se diera a conocer con su victoria en «Gran Hermano 16», hace 6 años. Desde entonces, ha amasado una pequeña fortuna con su participación en formatos estrella de Mediaset, como «GH» y «Supervivientes», cuyos éxitos le reportaron un total de 300.000 euros (100.000 por el primero y 200.000 por su estancia en Honduras).

Pero la tele no ha sido su única fuente de negocio. A su incontestable éxito en las pantallas hay que sumar los pingües beneficios obtenidos como colaboradora de otros formatos como «Mujeres y Hombres y Viceversa», o su canal de Mtmad, «Los mundos de Sofía». A esto hay que sumarle los bolos casi semanales en discotecas (paralizados este último año) cuyo caché está en 3.000 euros.

Éxito como «influencer»

En los últimos tiempos la joven ha decidido apartarse conscientemente de la televisión para centrase en su carrera como «influencer». La navarra, que vive volcada en patrocinios de marcas en resdes sociales, se ha convertido en el reclamo perfecto para las marcas que ven en ella y en sus 1,2 millones de seguidores, el «target» óptimo para publicitar sus productos. No ha abandonado la televisión, pero ahora tiene en cuenta que sus apariciones en la pequeña pantalla no afecten a su imagen pública y, por encima de todo, no perjudiquen su reputación.

Sofía Suescun explota al máximo su papel de «influencer»: firmas de ropa, comida dietética, perfumes o joyas se pelean por ella. «No hace nada por menos de 2.500 euros y normalmente hace tres o cuatro acciones semanales», comentaba al respecto una persona del medio bien informada. Teoría, según la cual, la joven se estaría embolsando entre 25.000 y 30.000 euros mensuales. Por ello, se estima que la fortuna que ha amasado durante estos años estaría por encima del millón de euros.

Sus principales inversiones las ha hecho en ladrillo. La joven posee dos propiedades, una en el ensanche de Vallecas comprada en 2017 y otra, en la que actualmente reside junto a su novio –comprada en septiembre de 2019–, en una urbanización de Valdemoro, situada frente al Hospital Universitario Infanta Elena. Por el inmueble, un ático de lujo que se «autoregaló» por su 23 cumpleaños, la joven pagó al contado 280.000 euros. El inmueble fue objeto de un robo el pasado mes de julio mientras que Sofía publicitaba sus vacaciones en Ibiza a golpe de «storie» en Instagram. Pese a desvalijar la casa, la pareja recuperó parte de lo robado gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil de Valdemoro, que identificaron a los ladrones en tiempo récord. Al parecer las imágenes que la joven se grababa en su casa a diario para promocionar sus productos fueron el mejor plano para los ladrones, que entraron en la casa conociendo la distribución de la casa al dedillo.

Quizás por ello Sofía piensa mudarse fuera de la ciudad para vivir rodeada de la paz que le inspira el campo. Una paz que «solo» se verá alterada por su novio, su madre Maite Galdeano, cinco gatos y sus dos perros Lucía y Yako. Un cambio de 180 grados que la joven inició hace 2 años, cuando firmó un contrato con una popular marca de ropa femenina estadounidense. Desde entonces, Sofía estudia inglés y prepara el salto a EEUU con una oferta para hacer un programa de televisión. Un proyecto que se tuvo que posponer por la pandemia para el año próximo. Quizá para entonces ya pueda disfrutar de su nueva vida en el campo.