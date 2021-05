Cayetano Martínez de Irujo, el más “Cayetano”: “Voy a votar a Ayuso”

Quedan muy pocos días para conocer el resultado final de las elecciones a la Asamblea de Madrid. El martes 4 de mayo fue la fecha elegida para esta importante convocatoria política en la que se decidirá el futuro de todos los madrileños. Entre campaña y campaña han sido varios los rostros conocidos que han querido posicionarse y dejar claras sus preferencias apoyando públicamente a un partido u otro sin temor a lo que la gente piense. Es el caso de Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, que mostró su apoyo al candidato socialista Ángel Gabilondo. Hoy lo hace Cayetano Martínez de Irujo. El duque de Arjona ha hablado con LA RAZÓN sobre su predilección por la actual presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que votará sin dudarlo el próximo martes, ya que está empadronado en la capital. Cayetano se deshace en elogios hacia la de Chamberí y por el contrario sentencia el discurso de uno de sus grandes oponentes: Pablo Iglesias. El hijo de la fallecida Duquesa de Alba no ha dudado en poner los puntos sobre las íes al líder de Podemos asegurando que «no tiene vergüenza, que es un mentiroso y un autoritario», entre otras muchas cosas. Para todos aquellos que quieran conocer las opiniones y argumentos del noble sobre la actualidad política, pasen y lean.

–¿Cómo está viviendo la situación actual de Madrid de cara a las elecciones del 4 de mayo?

–La verdad es que yo siempre he votado a tres partidos: Ciudadanos, PP y PSOE. Pero en esta ocasión lo tengo bastante claro.

–¿A quién va a votar en esta ocasión?

–Nunca he dicho a quién voy a votar, pero ahora ya no me importa y quiero hacerlo. Voto por el PP de Isabel Díaz Ayuso, pero lo hago por ella y no por el PP. Eso es algo que quiero dejar claro. Yo siempre he votado a los tres partidos que le comenté antes. Es la primera vez en mi vida que expreso a quién voto porque es algo que siempre tiene repercusión y tampoco me gusta.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto electoral a 30 de abril de 2021, en Móstoles, Madrid (España).

–¿Cree que hay muchos electores fieles seguidores de Ayuso pero que no se sienten identificadas necesariamente con el Partido Popular?

–Supongo que sí. Llega un momento en la vida que cuando todo está tan mal como en Madrid hay que levantar la voz. Voy a votarla porque es una persona que me ha demostrado valentía, coraje, capacidad y una dosis de aguante increíble. La capital de España se ha visto en una encrucijada por las dificultades enormes en las que la han puesto últimamente. Han utilizado sus datos de forma torticera y lo siguen haciendo. Ella ha intentado salvar la economía lo mejor que ha podido.

–¿Y resistirá?

–Creo que sí. Para mí todo esto demuestra que tiene unos condicionantes realmente excepcionales. Ha demostrado que defiende a los madrileños, y por eso, y otras muchas cosas, la voy a votar.

–¿Cree que Ayuso debería pactar con VOX?

–Pues oye, que pacte con quien tenga que pactar. Están criminalizando a VOX. Yo no sé si son franquistas o no porque no les he seguido mucho, pero el fascismo es exactamente igual de criminal y destructivo que el comunismo. Ayer se destapó en un programa que pudo ver todo el mundo lo que venden como comunismo. Es el sistema que provocó los mayores genocidios de la historia. No hay un país en todo el mundo donde haya entrado el comunismo y no lo haya hundido, doblegando a los ciudadanos a la miseria absoluta para que no tengan fuerzas ni de protestar. Se han cargado la economía y las estructuras, pero lo más grave es que aquí no dejan progresar a la gente. En el franquismo –que yo no soy franquista– teníamos la posibilidad de hacerlo. En este comunismo, quitando los dirigentes que son los que se enriquecen, al resto los machacan, matan a los disidentes. Son lo más autoritario del mundo.

–¿Qué piensa de Pablo Iglesias?

–Alucino con que Pablo Iglesias, que es una persona inteligente y capaz, intente dar a todo la vuelta. Lo que pasó en el debate de la Cadena Ser no sé si sería una estrategia o qué, pero demostró que fue la persona más autoritaria de los que se sentaron en esa mesa. Si no se hace lo que él dice con ese tono de predicador que tiene, y si no lo mueve como él quiere, no juega y rompe la baraja. Lo ha hecho también con los medios de comunicación. ¿Cómo ese hombre puede llamar asesino a los demás e insultar a la gente? Lo que hizo Monasterio fue feo, tengo que decirlo. Pablo Iglesias mintió hace poco sobre la UME y tuvo que desmentirle la propia ministra. ¡Hay que ser caradura! ¡Lo de Iglesias es un escándalo! Yo no entiendo hasta dónde le está traicionando su desesperación.

Pablo Iglesias

–Entonces, toca esperar a lo que pase el próximo día 4.

–No se puede tolerar que estén todos en contra de Ayuso. Esto no se puede permitir en una democracia. ¿Para qué quiere Pablo Iglesias mejorar la sanidad y subir los impuestos? Para seguir colocando a toda su gente, que es lo que al parecer hace. Que no engañe a la gente porque es mentira todo lo que dice, ¡hasta la ministra le contradice! Por cierto, también quiero señalar que, de los miembros del Gobierno, Margarita Robles me gusta mucho y es una persona muy clara. Yo no soy de ningún color, pero lo único que quiero es que la persona que gobierne lo haga sobre todo con honestidad y con eficacia.

–¿Qué le parece el hecho de que el PSOE aparezcan en actos públicos acompañados de rostros de la televisión como es el caso del presentador Jorge Javier Vázquez?

–Cada uno tiene todo el derecho del mundo a posicionarse con la opción de la que se sienta más afín. Considero, no obstante, que espacios como «Sálvame», un programa de insultos, descalificaciones y calumnias, se está lucrando a costa de destruir de alguna manera a la sociedad española. Lo de Irene Montero apareciendo en el debate de una docuserie me deja sin palabras. No hay por donde cogerlo.

–¿Tiene la misma opinión de Ana Rosa Quintana?

–A Ana Rosa le tengo mucho respeto y su programa es líder de audiencia de forma totalmente merecida.

–¿Qué le parece la polémica campaña de VOX contra los menas?

–Es muy feo lo que han hecho y está fuera de lugar. Yo ahora mismo vivo en Carmona y estoy centrado en la agricultura, pero es verdad que hay un centro de menas que crea cierta inseguridad. El tema de la inmigración es muy complicado y lo conozco a la perfección. Yo he traído una familia de Afganistán, otra de Siria y a tres africanos para ayudarles a evolucionar. No se puede hablar de este tema a la ligera, pero tampoco podemos permitir que se metan sin controles tres continentes en Europa, más que nada porque no cabemos todos.

Cartel electoral de Vox en la estación de cercanías de Sol, a 21 de abril de 2021, en Madrid (España).

–Alejándonos por un momento de la política, ¿cómo le van las cosas?

–Todo bien. Me estoy sosteniendo con dificultades pero no me puedo quejar, y menos si lo comparamos con muchísima gente que lo está pasando tan mal.