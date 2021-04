Pasión por Ayuso, la nueva Che Guevara para los “ayusers”

Cuando Pablo Casado designó a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pocos se podía imaginar la pasión que la joven política lograría levantar entre los madrileños en tan solo dos años. Lo último ha sido una firma de camisetas en internet, Ayushop.es, que se enorgullece de convertir a la líder popular en un icono de moda: “La idea surgió hace escasamente unas semanas, poco después de la convocatoria de las elecciones”, asegura Fernando Lázaro, ingeniero de Caminos, concejal del PP y el promotor detrás de un proyecto que está arrasando en estos momentos en internet. “Nos dimos cuenta de que por primera vez en el centro derecha había una vinculación emocional a este nivel con un candidato”.

Camiseta de Ayushop.es

Alberto Korda inmortalizó al Che Guevara en una imagen que la izquierda ha explotado hasta la saciedad en un sinfín de camisetas. Ahora Ayuso parece convertirse en la respuesta del centro de derecha a esta moda: “En principio no creo que los que se han puesto una camiseta del Che lleven la de Ayuso y viceversa, pero lo cierto es que siempre hay vasos comunicantes y el poder de Ayuso es inagotable”. Esto lo están comprobando a diario, con una respuesta del público que supera todas las expectativas que tenían en un primer momento. Incluso en menos de una semana estos emprendedores ya pueden afirmar que han agotado muchas existencias y que ya han tenido que reponer varios modelos de los que están vendiendo cientos cada día: “Fernando tenía unas expectativas muy altas”, recuerda Pablo González, estudiante de Farmacia y autor de las ilustraciones de Ayuso. “Pero no nos esperábamos este boom. A mí cuando me lo contó la primera vez me pareció una locura, pero la respuesta está siendo impresionante. Yo tengo amigos “ayusers” [así es como se conoce ahora a los fans de la presidenta] que están emocionados con estos diseños”. Los que más éxito están teniendo son el modelo de la camiseta con las seis caras de la presidenta y el de la ya famosa frase ‘A Madrid se viene a que te dejen en paz’.

Camiseta de Ayushop.es

La clave del éxito, además de en el propio tirón de Ayuso, reside también en la ilustración escogida: “Buscamos una imagen donde se la viera con la cara dulce, entrañable, mirando de frente”, explica González cuyo trabajo como ilustrador se puede ver en su perfil de Instagram @pablogonaris. “No nos inspiramos en ninguna fotografía en concreto, sino en su esencia, su peinado, su mirada…”. Para Lázaro, todo tiene mucho que ver con todo lo que transmite la líder el PP regional: “Ha conseguido configurar una manera de hacer política muy creíble, con valentía, resistencia y, sobre todo, de defensa de la libertad, que es algo que a los madrileños nos encanta”.

Camiseta de Ayushop.es

El próximo 4 de mayo conoceremos si el órdago de Ayuso sale como ella tenía previsto y hasta dónde llegan las pasiones que levanta. El proyecto de camisetas, en principio terminaría ahí, pero sus fundadores están dispuestos a seguir si la gente lo demanda: “El 4M o muere el proyecto o muero yo”, ironiza Lázaro que está desbordado con el éxito. “Esto nació vinculado con la campaña y no sabemos muy bien qué va a suceder después. No es nuestra ocupación principal pero si continúa el fenómeno no nos negamos a seguir con él”. Lo cierto es que tienen todavía más material con el que sorprender, como comenta González: “Aunque ha sido rápido, le hemos dado muchas vueltas a los dibujos y hay algunos que se han quedado por el camino y que podríamos sacar en cualquier momento. Pero para mí la ilustración por ahora es un hobby”.

Ayushop

¿Y qué piensa de esto Isabel Díaz Ayuso? ¿La veremos algún día con una de estas camisetas? “No hemos tenido una respuesta oficial por parte de la presidenta, pero nos consta que personas cercanas a ella le han enseñado nuestros modelos y que incluso se ha animada a hacer alguna sugerencia”, explica Fernando Lázaro. “Eso sí, nosotros, si ella quiere una, no se la cobraríamos, porque de hecho se las queremos enviar”. Y si han dado la campanada sin que Ayuso lleve sus modelos, ¿se imaginan lo que puede suceder si acabamos viendo a la líder del PP con una camiseta con alguna de sus ya conocidas frases?