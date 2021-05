Alvise Casellati, el nuevo amigo de Corinna Larsen

Corinna Larsen ha sido vista con un nuevo amigo en un restaurante griego de Midtown, en Mahattan. Al parecer, ambos son amigos desde hace varios años, pero ¿de quién se trata? ¿quién es el misterioso amigo? Según desvela el portal Vanitatis, se trataría del director de orquesta Alvise Casellati, hijo de los abogados Gianbattista y Maria Elisabetta Casellati, también presidenta del Senado italiano desde 2018.

Casellati comenzó en el mundo de la música con tan solo 9 años, estudiando violín y posteriormente ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Padua. Se graduó como maestro de violín en 1994 y en 2000 se trasladó a Nueva York para seguir con su carrera musical.

Alvise Casellati

Comprometido con la ópera

En 2003, se convierte en consejero de ACP, un fondo de inversión inmobiliaria privada estadounidense con sede en Nueva York y tres años después, en Director General. En 2011 dirige su primer concierto italiano en el Teatro La Fenice de Venecia con motivo del 150 aniversario de la Unidad de Italia.

En la actualidad, el italiano está comprometido en acercar la ópera italiana a los más jóvenes. Preside y dirige la Central Park Summer Concerts, una organización que produce el evento anual ‘Opera Italiana is in the Air’ en Central Park, Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos.