Antonio Canales reta a Fidel Albiac a un cara a cara

Es el primer expulsado de “Supervivientes”, y al abandonar la isla quiso aclarar que “se pueden sentar Fidel Albiac y Rocío Carrasco para que digan cuantas veces ha dormido él en mi casa. Ninguna. Esa es la verdad.”

Contesta así, Antonio Canales, a los que aseguran que a los dos les une un parentesco y una cierta amistad. También manifestó que “Olga Moreno no me ha manipulado durante el conscurso, y a Antonio David le he visto una vez en mi vida”.

Pero alguno de sus familiares asegura que Fidel sí que pasó algunas noches en casa de Antonio. El bailarín intenta justificarlo con un “mi mujer y algunas personas que tengo en casa pudieron ofrecerle a Fidel que durmiera allí mientras Rocío estaba ingresada, pero yo no me encontraba en ese lugar, sino fuera, de gira.”

Una incongruencia decir que Albiac no ha dormido nunca en su domicilio, para inmediatamente después reconocer lo que había negado minutos antes.

Pero Antonio, erre que erre, insiste en el cara a cara, sabe que si les enfrentan en un plató su cuenta corriente se vería incrementada con un pago suculento.

Y un dato más. El expulsado atacó a otro de los participantes en el reallity, Alejandro Albala, al que acusó de “no haber partido ni un coco”, y de no ser “mejor concursante que yo, aunque en mi caso estoy fuera y Alejandro siga dentro”.