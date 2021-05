La decisión de Carmen Lomana sobre Rocío Carrasco: “Estoy harta”

Carmen Lomana es uno de esos personajes conocidos que no oculta nunca lo que piensa, por eso no le supone ningún problema afirmar que no ve la docuserie de Rocío Carrasco “Rocío: contar la verdad para seguir viva” “porque no la soporto”.

Lomana no solo considera que el testimonio de la hija de “La Más Grande” llega “a deshora” sino que le parece intolerable la frialdad con la que habla de la nula relación con los hijos que tuvo con Antonio David Flores, Rocío y David.

Su sinceridad le ha provocado numerosos comentarios en las redes, muchos a favor, pero también muchos críticos. Por lo que la colaboradora de La Razón ha tomado la decisión de no ver más episodios de la polémica docuserie.

Roció Flores era menor de edad. No había nadie en la casa que mediase en ese horror que cuenta. Aquí hay una mano negra y extraña. Algún día se sabrá la verdad. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) May 3, 2021

«Las cosas de la familia deberían quedarse en la intimidad de nuestras casas no montar un Show público. Rocío Flores tienes mi apoyo y el de mucha gente que te respeta y te quiere», escribió hace unos días en su perfil de Twitter.

Las cosas de la familia deberían quedarse en la intimidad de nuestras casas no montar un Show público. Roció Flores estoy contigo, tienes mi apoyo y el de mucha gente que te respeta y te quiere . — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 28, 2021

Además, Lomana asegura que “lo que está haciendo Rocío Carrasco es un delito. No puedes estar sacando sentencias y trapos sucios de una persona cuando era menor. Eso es totalmente denunciable. Por eso muchos de mis tuits van dirigidos a la Justicia, dónde están los jueces que toleran lo que está ocurriendo?”.

Que terrible es ver a una madre estigmatizar a su hija para siempre. No tiene vergüenza, no tiene conciencia para tratar así a un hijo. La única digna de lástima es Rocio Flores, que aguanta estoica todo este maltrato hacia ella. Vaya montaje ha hecho la cadena 🤦‍♀️ — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 26, 2021

Desde el comienzo de la emisión de la serie sobre Rocío Carrasco, Lomana se ha posicionado del lado de Rocío Flores. La colaboradora considera sumamente “injusto lo que se está haciendo con ella. Se la está marcando de por vida. Se la está estigmatizando, por algo que hizo siendo una niña y que es un tema que debería de haberse en la intimidad, no en público”. La socialité insiste en que está ya “hasta el gorro” de los problemas de Rocío Carrasco con su ex marido Antonio David. Y considera que esto “no se va a acabar nunca. Cuando Rocío Carrasco acabe, comenzará a hablar el siguiente. Creo que este juicio mediático se le puede volver incluso en contra a la hija de Jurado”.

Que vergüenza Roció Carrasco Se ha dedicado a liquidar a su marido para justificar y entretener, y no hablar del abandono de sus hijos — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 16, 2021

“Me tiene aburrida este tema, parece el día de la marmota”, asegura e insiste en que “no tienen ya sentido” las desgarradoras declaraciones de la hija de Rocío Jurado. “Todo tiene un time en la vida y esto está fuera de tiempo, fuera de tiempo sobre todo y fuera de lugar”, afirma Lomana, que opinóa que “es como una historia de odio que se ha quedado enquistada”.