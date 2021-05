Kiko Rivera se burla de los agravios comparativos con su madre, Isabel Pantoja

”El talento no se hereda”, soltó Isabel Pantoja en directo desde su nuevo programa, “Top star”, en clara referencia a sus dos hijos, y desde el entorno de Kiko Rivera nos llega la reacción del dj: “a Kiko le entró la risa al escuchar a su madre Es posible que no haya heredado su talento tonadillero, pero, afortunadamente, tampoco su mal genio. Es mucho mejor persona que esa señora, siempre va con la verdad por delante” Y puntualiza que “es falso que Kiko haya pactado con su tío Agustín la posibilidad de retirar las demandas que se han puesto, el uno al otro. No se pueden perdonar ciertas cosas y tantos engaños, y Kiko está decidido a seguir con el proceso judicial hasta el final. Ha aguantado mucho a su tito Agustín, muchos reproches y situaciones poco agradables. Y ya es hora de ajustar cuentas”. Hace apenas unos días, Rivera ya dejó claro que nadie le iba a parar, y confesó que si en este enfrentamiento en los tribunales, Agustín acababa detenido y encerrado en una celda, que se atuviera a las consecuencias. Tal y como están las cosas entre los dos, seguro que no lo iba a sentir. También le ha molestado muchísimo enterarse que en el círculo más íntimo de su mediática mamá se refieran a su esposa, Irene Rosales, con el apodo de “La mosquito muerta”, y que la acusen de ser “la mano que mece su cuna” en este distanciamiento tan polémico con su progenitora. Irene se lo tomó a broma cuando su compañero de “Viva la vida”, Diego Arrabal, le desveló el nombre tan despectivo con el que se refiere a ella su suegra. Y avisa a navegantes: “que tengan cuidado porque, de “mosquita muerta” no tengo nada”. Bien lo saben los que la conocen de cerca.