La izquierda insulta a los votantes de Ayuso

Lunes

Parece que en Moncloa los ánimos andan por los suelos. La única estrategia posible es la de decir: «El 4-M no es extrapolable». El PP, claro, dice lo contrario: «Primero es Sol y luego el Palacio de la Moncloa». ¿Pero quién se iría al Palacio de la Moncloa? ¿Ayuso?

Cierran las campañas y abre la plaza de Las Ventas, pero ahí sigue presente la política de Díaz Ayuso a la que Diego Ventura hace un brindis: «No entiendo de política, en realidad no entiendo de nada, pero quiero dar las gracias a Ayuso por el valor que ha tenido. Los toros son del pueblo y quiero dedicar esta faena a todas las víctimas». Ayuso va a arrasar. Lo ve venir todo el mundo. Bueno, igual Tezanos no, como hace los sondeos a medida...

Bill y Melinda Gates se separan después de 27 años de matrimonio. Ahora todos pendientes de lo que va a pasar con la fortuna de más de 120.000 millones y con su fundación, claro, la mayor organización de caridad del mundo, con 1.600 empleados.

Martes

Madrid se lanza a la calle para votar. Las colas anticipan ese récord de participación: el 76 por ciento. Y llegan los resultados. Ayuso arrasa.

El PSOE se desploma, Más Madrid crece. Vox también, pero poquito, y Podemos también poquito, pero algo más, mientras Ciudadanos desaparece.

E Iglesias anuncia que se va. ¿Alguien esperaba que se quedase sin cargazo en la Asamblea de Madrid? Se va. Como se fue del Gobierno. Bueno, del Gobierno se fue reclamando la indemnización que, por el código ético de Podemos, dijo que nunca percibiría –que la tienen los diputados y vices incluso cuando eligen irse ellos–, y con un salario de 5.300 euros durante los próximos 13 meses (bastante más de los dos salarios mínimos que juró cobrar como mucho). Además, ha negociado un programa de televisión con Roures. Y siempre le queda la enseñanza. Mal no va a vivir, no…

Miércoles

Me encuentro con un amigo que es de los pocos que no ha votado en estas elecciones. Se ríe como el lindo pulgoso: «Ayuso ha ganado con el discurso más simple de la historia. Con lo listos que se creen los ideólogos de la izquierda (pese a los tantos analfabetos que tienen en sus filas y hasta en el Gobierno) deben de estar que trinan…». «¿Y tú?», le pregunto. «Yo no he votado, no me gusta nada de lo que hay. Así que no voto. Pero acepto lo que votan los demás».

Pues debe de ser el único. Para la izquierda, la victoria de Ayuso indica que Madrid está lleno de gilipollas (Monedero), trumpistas (Iglesias), fascistas (Calvo), alienados (Mónica García), corruptos (Carlos Sánchez Mato) o demonios deformes adictos al enfrentamiento, partidarios de la desigualdad, demagógicos, ultraliberales y enemigos a muerte de los servicios públicos («El país»). Pues, oye, seguro que insultando a los votantes los convencen y la próxima vez los votan a ellos. ¿Cuándo se ha visto esta pataleta de los políticos y otros en democracia?

Entretanto, Franco dimite como secretario general del PSOE y Ángel Gabilondo «renuncia» a su escaño, se vacuna y le da una arritmia y lo tienen que ingresar en observación. Pobre Gabilondo. Cuánto lo siento. Ojalá no sea nada. Y ojalá mande a tomar por saco la política. No le merece. ¿Lo más feo? Que le han hecho devolver el acta en estas condiciones. Que no le ha ido a ver nadie del PSOE al hospital. Ayuso, sí.

Jueves

A ver, ¿hay que liberar las patentes de las vacunas como ha propuesto Biden? Pues lo incomprensible es que no se haya hecho antes. Necesitamos vacunas para todos. Eso sí, siempre que se garantice la calidad.

Mal clima en Ferraz y en Moncloa. Andan repartiéndose las culpas. Por cierto, ¿alguien ha oído siquiera piar a Iván Redondo? ¿Ha caído en desgracia el gurú del PSOE?

Pues nada, que Bill Gates le ha transferido a Melinda 1.800 millones de dólares. No es tanto teniendo en cuenta su más de 120.000 millones, pero, ¿qué se hace con tanto dinero?

Viernes

Se avecina finde movidito. Acaba el estado de alarma y, por ejemplo, en Madrid, si el toque de queda es hasta las 23, una hora más tarde se levanta. Se avecina el caos en toda España. Cuidado con la libertad.

Aún colea la risita de Hazard después de perder contra el Chelsea… No le va salir gratis al belga, porque el Real Madrid se ha cansado de su falta de profesionalidad y lo ha puesto en el mercado. Ya tocaba.