Aire inglés y “noventero”: el” look” de Pablo Iglesias, según los expertos

La expresión “cortarse la coleta” procede del mundo taurino. Las primeras noticias que hay sobre toreros luciendo una coleta (conocida como “moña”), a través de ilustraciones, nos trasladan hasta finales del siglo XVIII. Era habitual que por aquella época muchos hombres luciesen melena (el pelo corto como hoy en día conocemos no comenzó a llevarse hasta el siglo XIX). Con el fin de salvaguardar la nuca en caso de una caída durante el lance de la faena, los toreros se recogían el pelo mediante un trenzado o coleta y posteriormente lo enrollaban con unas cintas a modo de moño (de ahí su apelativo “moña”). A partir del siglo XIX, y debido a que cada vez eran menos los que se dejaban crecer el pelo, comenzó a utilizarse una coleta postiza llamada “castañeta”. Esta coleta de “quita y pon” era cortada cuando abandonaban el toreo y de ahí viene la expresión de “cortarse la coleta” como sinónimo de retirarse. La ritualización del corte de pelo como símbolo del paso a una etapa distinta es recurrente .

No sabemos si Pablo Iglesias ha dejado del todo su “moña” pero sí que ha revolucionado el panorama actual con su nuevo corte de pelo. Consultamos con algunos expertos beauty las razones de este corte y los cuidados que necesita para salvaguardar su fortaleza como Sansón.

Apuesta por un look que Eduardo Sánchez define como “clásico y con un aire muy inglés. Sin duda un grandísimo acierto que ha modernizado enormemente su estilo y lo aleja de esa imagen más alternativa”.

“Un corte elegante con mucha textura y que recuerda mucho al look que popularizó Hugh Grant”, matiza el director de Maison Eduardo Sánchez, “un corte versátil en el que se conservan los laterales y la nuca más cortos y el cabello más largo en la parte frontal”.

La versatilidad es la gran ventaja de este corte de estilo inglés “que juega a favor del cabello con textura, algo ondulado y abundante. Si el cabello es liso, tiene que estar muy bien esculpido y trabajado. Además, es un corte adaptable a todas las tipologías de rostros, pero que resulta perfecto para rostros angulosos u ovalados. En los rostros muy redondos, hay que tener cuidado”, explica Eduardo Sánchez.

¿Cómo peinarlo?, el estilista y director de Maison Eduardo Sánchez recomienda apostar “por texturizadores como ceras y polvos voluminizadores. También, permite trabajar un tupé en la parte superior y transformar completamente el look”.

Alma Luzon, estilista, opina que Iglesias apostó por un corte noventero.

En los 50s fueron Elvis Presley y James Dean y cuarenta años después Jason Priestley encantaba a miles de jovencitas en la serie Beverly Hills 90210. El crew cut, es perfecto para aquellos que tienen el pelo ondulado o rizado, pero también queda muy bien en los cabellos lisos, sobre todo en su versión clásica.

Pablo Iglesias ha acertado con su nuevo look. Cortarse la coleta refleja una nueva etapa y su estilo, parece, mucho más cuidado. Con la coleta se le veía desgreñado no es lo que más le favorece…

El pelo largo en un chico es para llevarlo de cuando en cuando suelto. Es un pelo que hay que cuidar y, una vez seco, ha de verse bonito y es algo de lo que ha carecido siempre, a nadie le parecía un aspecto cuidado. No por ser pelo largo si no por llevarlo en coleta sin cuidar.

El corte le aporta frescura y con muy poco de dedicación la imagen es completamente distinta.

Los hombres, a menudo sin saberlo, tienen hábitos que pueden perjudicar la salud de su cabello y favorecer su caída, como recogerse el cabello en una coleta tirante, como ha hecho Pablo Iglesias durante años.

Para mantener el pelo sano y en buen estado es vital tener unos buenos hábitos de higiene del cabello y el cuero cabelludo. Sin embargo, algunas actitudes pueden ser perjudiciales; el agua excesivamente caliente en los aclarados, friccionar de forma excesivamente vigorosa el cuero cabelludo o incluso lavar el cabello con demasiada frecuencia pueden irritar el cuero cabelludo y afectar negativamente a la raíz del cabello debilitándola, incluso aunque usemos un champú específico para la caída.

Se notaba debilidad en al cabello, además el estrés perjudica severamente la salud en general y la capilar en especial.

