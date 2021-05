Isabel Preysler, tarde de toros y de apoyo a su hija Tamara ante las presuntas infidelidades de Íñigo Onieva

Menuda le espera a Isabel Preysler esta tarde en la Plaza de toros de Las Ventas, a donde acudirá para presenciar la corrida de toros que presenta un cartel impresionante: Manzanares, Roca Rey y Diego Urdiales.

Los paparazzis están deseosos de pillar a la socialité para preguntarle su opinión sobre el presunto suceso que ha cuestionado en estos días la fidelidad sentimental de Iñigo Onieva hacia su hija Tamara Falcó.

Isabel se refugia con su pareja, Mario Vargas Llosa en su afición por la “Fiesta Nacional”, haciendo caso omiso a los rumores.

Sin embargo, su entorno confirma que Preysler no está contenta con quien podría convertirse en su futuro yerno. Y aunque Tamara, dicen, estaría dispuesta a perdonar, porque prioriza su amor hacia Onieva por encima de infidelidades, ya ha tenido una seria y rotunda conversación con su novio para pedirle explicaciones. Él niega lo niega todo. No obstante, son varios los testigos que le vieron besarse con una chica venezolana en una fiesta, entre ellos la televisiva Fani Carbajo, y no se descarta que la suramericana, e incluso alguna otra mujer, aparezcan el día menos pensado en un conocido programa de televisión sabatino contándolo todo.