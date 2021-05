Albricias, el presi nos estimula ahora con una máquina del tiempo

Qué alegría, le grito al televisor. Resulta que tenemos una Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Un nombre ideal para que nadie pueda recordarlo. Tan etéreo y vago como Él cuando levita mientras Iván Redondo le canta el mantra «om mani» a ritmo de cuenco tibetano para equilibrar los chakras. Yo quería conocer a los miembros del equipo prospectivo y estratega que ha elaborado el Plan España 2050 y así llevar mi alegría al paroxismo. Pero no puede ser. Moncloa oculta sus nombres como EE UU el Área 51 en el sur de Nevada, donde los fans del fenómeno OVNI cuentan que hay una nave extraterrestre con sus ocupantes alienígenas vivos o muertos, congelados o momificados, sometidos a estudios altamente secretos. También dicen que allí desarrollan máquinas para viajar en el tiempo y tecnología de teletransportación. No sé si Yolanda Díaz, que ya está en la pomada de los altos secretos monclovitas, se refiere a una máquina del tiempo cuando declara que «el año que viene desplegaremos una ley maravillosa que es la de los Usos del Tiempo». No creo que sugiera la posibilidad aún remota de que el Imserso pueda ofrecer a los viejos como yo programas de viajes al pasado o al futuro, pero quizá sea una pista de que, además del Plan España 2050, el presi y su Oficina Nacional estén trabajando en otro plan, no menos ambicioso, para desarrollar una máquina del tiempo española que supere a la que, dicen, ya tienen los chinos. Nos estimulan con el futuro porque el presente tiene mala pinta.

El Gobierno mantiene en secreto la composición de la citada Oficina Nacional alegando que sería dar información personal. Hombre, que al menos digan dónde se encuentra la sede de los cerebros estrategas. El Estado de Nevada ha montado todo un tinglado turístico alrededor del Área 51 con marcianitos y todo. Aquí, Reyes Maroto podría organizar visitas guiadas al 2050 español con parada en el Palacio de Linares, que, a falta de alienígenas, tiene un fantasma. Así evitarían que el personal malpiense que esa Oficina es como aquel Comité de Expertos para la Desescalada del que tanto se presumió y nunca existió. Aclaren al menos que al frente del Plan no está el Pequeño Nicolás.