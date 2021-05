La imagen de Alejandra Rubio en bragas que escandaliza a las redes

Como es costumbre ya, ayer Torito acaparó toda la atención de ‘Viva la Vida’. Una tarde más, el colaborador apareció en el plató del programa para ponerlo todo “patas arriba”, literal. Y es que protagonizó una de las escenas más grotescas de la televisión tras zarandear a Alejandra Rubio y enseñar su ropa interior.

Torito decidió dedicar su sección a homenajear a “la más grande”, Rocío Jurado, ya que se cumplen 15 años de su fallecimiento. Después de hacer una ‘performance’, el colaborador propuso un juego a los allí presentes que no terminó del todo bien, y es que decidió coger a Carmen Borrego en volandas y zarandearla. Algo que no gustó a la Campos, que enfadada se quejó de que le había hecho daño en las costillas: “Vete a la mierda”.

Tras las risas de sus compañeros de plató, su siguiente objetivo fue la benjamina del clan de las Campos, Alejandra Rubio, que fue la protagonista de otro desagradable momento. Al igual que con su tía, Torito cogió en volandas a la joven e involuntariamente esta mostró su ropa interior.

Alejandra Rubio lo enseña todo en #VivaLaVida408 y abandona el plató



pic.twitter.com/BMTUBSiPBq — Telemagazine (@telemgzn) May 30, 2021

Avergonzada Rubio abandonó el plató: “Me he asustado porque de repente he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios pero todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado”. Un momento que ha dividido a los seguidores del programa, entre quienes critican tal comportamiento y quienes se ríen de tan surrealista escena que ha generado todo tipo de memes en redes sociales.

Cuando la abuela se atraganta en fin de año con la uva:#VivaLaVida408 pic.twitter.com/I3DrsoYBKc — Marqués De Tuel 🏰 (@MarquesDeTuel) May 30, 2021