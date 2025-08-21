Eva González y Rocío Martín Berrocal: la amistad que sobrevive a todo

En un panorama mediático donde las amistades verdaderas suelen quedar eclipsadas por titulares más ruidosos, Eva González ha decidido romper, por una vez, su férrea norma de discreción. La modelo, de 44 años, ha hecho una excepción para dedicar un mensaje cargado de emoción a su amiga del alma, Rocío Martín Berrocal, con motivo de su cumpleaños. Un gesto que revela, de paso, la profundidad de una relación que durante años había permanecido en la sombra.

El nombre de Rocío Martín Berrocal, hasta hace poco, apenas resonaba fuera de círculos íntimos. Hermana de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, la estilista se había mantenido en un perfil bajo, lejos de la exposición que caracteriza a su familia. Todo cambió con el estreno de "Las Berrocal", la docuserie de Movistar+ en la que comparte protagonismo con su madre, su hermana y su sobrina, entrando de lleno en la conversación pública. Y entre las sorpresas que reveló aquella producción, hubo una especialmente significativa: su estrecha relación con Eva González.

Sinceridad y complicidad

La exmujer de Cayetano Rivera lo dejó claro entonces y lo ha confirmado ahora. A través de su cuenta de Instagram -seguida por casi millón y medio de personas-, González publicó una dedicatoria que destila sinceridad y complicidad: "Hoy cumple años mi amiga del alma, a quien veo menos de lo que me gustaría, pero la que sé que siempre estará ahí. Te amo con mi corazón, Ro, y espero que este año que empieza para ti sea una revolución de amor, fuerza y seguridad". Palabras que acompañó de una fotografía privada en la que ambas disfrutan radiantes de una noche de fiesta, prueba visual de una amistad forjada en la intimidad.

Mensaje de Eva González a su amiga Rocío Martín Berrocal Redes sociales

El cumpleaños de Rocío no pasó desapercibido para su hermana Vicky, que tampoco escatimó elogios en redes sociales. En un vídeo familiar, la diseñadora celebraba a su "hermana fantástica" y le regalaba, como colofón, un cuadro de Domingo Zapata, sueño largamente acariciado por Rocío. La emoción de la homenajeada fue tan palpable como la calidez que desprende su entorno.

Lo cierto es que, aunque su amistad con Eva se remonta a años atrás, pocos imaginaban que su vínculo fuera tan determinante en la vida de ambas. La propia presentadora lo admitió en la docuserie: "Para mí, Rocío es un pilar fundamental. Hemos compartido momentos buenos y malos, aunque no lo sabíais porque ella es muy discreta". Una discreción que, paradójicamente, convierte en aún más poderoso este gesto público.

Porque si algo ha dejado claro Eva González con su mensaje es que, más allá de focos, apellidos ilustres o titulares, hay amistades que lo resisten todo. Y la suya con Rocío Martín Berrocal es, sin duda, una de ellas.