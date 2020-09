Alejandra Rubio, reaparece: ”Yo he sido un caso extraño de Coronavirus”

Llevaba un mes alejada de la tele y las redes sociales. Pero, ayer mismo, en Viva la Vida, Alejandra desvelaba el misterio que rodeaba a su desaparición mediática: el Coronavirus. Ale, ha pasado un verdadero calvario tras resultar infectada durante sus vacaciones de verano. Tras sufrir los primeros síntomas a principios de agosto, un test confirmaba el diagnóstico el 3 de agosto.

Por ese motivo, la hija de Terelu Campus era obligada a confinarse y cumplir la cuarentena, algo que hacía en secreto y acompañada de Alvaro Lobo, su pareja actual que, sin embargo no ha dado positivo. “He estado en casita confinada. Cogí el virus después de las vacaciones”, ha comenzado explicando.

“Tuve síntomas no graves, como fiebre, erupciones… Los primeros siete días tuve casi todos los síntomas. Yo me empecé a encontrar mal, tenía fiebre y al día siguiente no me sabía nada la comida, fui al hospital y di positivo”. Alejandra ha reconocido que ha padecido casi todos los síntomas que se conocen, excepto los respiratorios, por lo que su contagio no ha revestido ninguna gravedad. La nieta de María Teresa Campos ha revelado que, el pasado 3 de agosto dio positivo por coronavirus y, desde entonces, ha permanecido confinada en su casa.

“Me confiné con Álvaro y hemos estado juntos todo este tiempo, todo agosto en casa. He cumplido todos los días de cuarentena. Yo he sido un caso extraño, porque daba positivo en la PCR aunque daba negativo en el análisis de los anticuerpos. Al parecer se me quedaba el gen del virus y se supone que no contagiaba, pero no quería salir a la calle por si se lo pegaba a alguien”.

Durante todos estos días ha recibido la llamada diaria tanto de su madre como de su abuela, María Teresa Campos. Su tía Carmen Borrego, que también ha sufrido la enfermedad, fue la encargada de llevarle la comida y dejársela en el ascensor. Durante todo este tiempo, Terelu y Teresa, que son personas de riesgo, se han tenido que mantener totalmente alejadas de Ale. No ha sido, precisamente, hasta el día del 55 cumpleaños de su madre, cuando la familia al completo se ha podido reunir.

Por suerte, Ale no estaba del todo sola, ya que su novio, el DJ Lobo, con el que retomaba su relación a principios de verano ha pasado junto a ella toda la cuarentena, algo que podría haber sido clave para afianzar su noviazgo, roto, tras la aparición de un acaudalado empresario en la vida de Alejandra Rubio: Tassio de la Vega. Una relación tan corta como intensa, que le habrías servido a Ale para darse cuenta que su único amor es “El Lobo”.