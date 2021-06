Almeida se moja sobre el ‘caso Rocío Carrasco’: “No se ha tratado con seriedad”

La cultura vuelve a Madrid. Tras unos meses nefastos a consecuencia de la pandemia de coronavirus, la capital se va llenado poco a poco de arte. En la noche del 3 de junio, Pitingo ha demostrado que se puede disfrutar de un concierto en directo con total seguridad, tal y como han hecho decenas de invitados a su actuación en el Teatro La Estación de Príncipe Pío. Hasta allí se han desplazado varios rostros conocidos de la crónica social y la política, entre los que se encuentra el mismo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El político ha atendido muy amablemente a la prensa y se ha pronunciado públicamente sobre diferentes asuntos, incluyendo la serie documental de la hija e la Jurado, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

José Luis Martínez Almeida asiste al concierto de Pitingo en Madrid

Además, Almeida se ha mostrado muy crítico con Irene Montero, la ministra de Igualdad, que se manifestó públicamente sobre el reportaje de Rocío Carrasco. Muchos consideraron entonces que la congresista convirtió un testimonio particular en un asunto de Estado, y parece que el alcalde de Madrid se encuentra entre ellos:

-Hace poco hemos visto unas imágenes de Isabel Díaz Ayuso junto a un hombre, muy cariñosas y muy bonitas.

-A mí me encanta que ella esté feliz.

-¿Para cuándo le toca a usted enamorarse?

-Eso no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a ellas (risas).

-Han salido memes suyos con la presidenta Díaz Ayuso, en los que dan a entender que a usted le da pena que ella se eche pareja.

-Me lo tomo con humor, claro. Yo me alegro mucho de que a la presidenta le vaya bien, pero a mí la soledad también me pesa.

-¿Qué le parece que el presidente Sánchez haya llamado a Rocío Carrasco?

-Pues me parece que el tema de Rocío Carrasco merece mayor seriedad que con la que se ha tratado. Creo que hay personas en juego en esa relación y es por eso merece más seriedad.

-¿Qué opina del documental?

-Sinceramente no lo he visto. He podido leer diversas noticias y cosas que han salido. La opinión que yo me he podido formar de ahí es que creo que es una situación que tiene pinta de ser muy dura, no solo para ella, sino para todos los que están integrados en el núcleo familiar, y es por eso que merecía ser tratado de otra manera.

-¿Qué opinión le merece que Irene Montero y otros políticos se hayan manifestado e involucrado en todo este asunto?

-Hay algunos que, como no saben hacer las cosas, tienen que opinar de cualquier cosa.