Terelu Campos recurre a Sálvame para proteger a su hija Alejandra Rubio

El fin de semana pasado se produjeron momentos de auténtica tensión en el plató de ‘Viva la vida’. Torito, uno de los colaboradores del programa, entró como un torbellino y revolucionó el set en cuestión de segundos. Disfrazado de Rocío Jurado, no se le ocurrió otra cosa que coger en brazos a Carmen Borrego y zarandearla de izquierda a derecha como si estuviera agitando una coctelera. Poco faltó para que se vieran las vergüenzas de la tertuliana, que vestía un traje que le quedaba por encima de las rodillas. Además, la hermana de Terelu Campos se quejó de que le había hecho daño en las costillas, pero lo peor estaba por llegar...

No conforme con agitar a Carmen Borrego, Torito se fue a por la pequeña de la familia Campos e hizo lo propio con Alejandra Rubio. La joven se lo tomó con bastante más humor que su tía, hasta que, en uno de los movimientos, abrió las piernas más de lo esperado y mostró su ropa interior ante miles de espectadores. A los pocos minutos, la imagen ya circulaba sin freno a través de las redes sociales, convirtiéndose en trending topic a lo largo de la tarde. La nieta de María Teresa Campos se sintió muy apurada y avergonzada, así que tuvo que abandonar unos minutos el plató de ‘Viva la vida’ para calmarse. Más tarde, y recuperada del shock inicial, hizo gala de su bueno humor y publicó en su cuenta de Instagram a modo de broma: “Hagas lo que hagas, ponte bragas”.

En cambio, a su tía Carmen Borrego no se le pasó el cabreo tan rápidamente... Según ha revelado en ‘Socialité' un testigo presencial, la hermana de Terelu Campos abandonó el plató de ‘Viva la vida’ muy enfadada, estampando el micrófono contra el suelo, muy preocupada por convertirse “de nuevo en el hazmerreír” de Telecinco. Según esta misma fuente, la colaboradora profirió varios “insultos y maldiciones”, pero parece que lo que más le molestó fue la actitud de su hermana Terelu Campos...

Terelu Campos protege a su hija

Desde el programa de María Patiño se ha deslizado que, en cuanto vio las imágenes de ‘Viva la vida’, Terelu Campos llamó rápidamente a las altas esferas de ‘Sálvame’ para suplicar que, por favor, no se burlaran de su hija Alejandra Rubio. Bastante humillante era ya el solo hecho de que se le hubiera visto la ropa interior. He aquí el cabreo de Carmen Borrego con su hermana, y es que según ‘Socialité', a la colaboradora le hubiera gustado que Terelu Campos también pidiera protección para ella, no solo para su primogénita.

Por lo visto, una de las cosas que más asustaba a Carmen Borrego tras su incidente con Torito era que desde ‘Sálvame’ aprovecharan esas imágenes para burlarse de ella una vez más, y lo cierto es que no estaba equivocada. Aunque los colaboradores se mostraron bastante indulgentes, los vídeos previos del magacín la tacharon a ella y a su sobrina de “las payasas de la tele”, un término que, por supuesto, no sentó nada bien a la hija pequeña de María Teresa Campos.