El nuevo retoque estético de Mar Torres, la ex de Froilán

La joven empezó a ser uno de los rostros habituales en la crónica social hace pocos años, cuando se dio a conocer su relación sentimental con Felipe Juan Froilán de Marichalar, el sobrino del Rey Felipe VI y cuarto en la línea de sucesión al trono. Su popularidad alcanzó cotas muy elevadas cuando decidió abrir al gran público sus perfiles en las redes sociales, mostrando ante miles de seguidores el espectacular cuerpo que Dios le ha dado. A día de hoy, Mar Torres ya es una más entre las páginas del papel couché, y poco importa que su amorío con el hijo de la Infanta Elena haya terminado. La murciana heredera de una de las fortunas más grandes del país ha llegado a la farándula para quedarse.

A pesar de la envidiable silueta de la que presume en redes sociales, parece que la ex de Froilán no está del todo contenta con su físico, y se ha sometido a diferentes tratamientos estéticos para asemejar su imagen a los cánones de belleza. El último de ellos ha consistido en implantarse carillas en los dientes, un proceso al que cada vez se someten más famosos para lucir una sonrisa blanca, perfecta y radiante. Tal y como ha explicado Mar Torres en su cuenta de Instagram, “todo ha ido fenomenal”, aunque tendrá que volver a la clínica dentro de poco “para ponerme los de abajo”.

Mar Torres presume de su nueva sonrisa

De momento, la influencer solo luce una sonrisa perfecta a la mitad, pero dentro de poco su dentadura ‘Profidén’ será una realidad. Teniendo en cuenta que las carillas de porcelana, las mejores del mercado, tienen un coste que ronda los 600 euros y que para obtener un buen resultado se deberían colocar, como mínimo, en 10 piezas dentales arriba y abajo, se calcula que la joven podría haber desembolsado cerca de 12.000 euros para someterse a este nuevo retoque estético. Un más que se suma a su larga lista, ¡y eso que solo tiene 22 años!

Los retoques de Mar Torres

Entre sus cirugías plásticas se encuentra la bichectomía, un proceso que consiste en extraer las bolas de Bichat para estilizar el contorno facial, marcando los pómulos y afinando las mejillas. La propia Mar Torres anunció a través de su cuenta de Instagram que había pasado por quirófano para esta intervención, pero en su rostro se aprecian otros cambios evidentes que nunca anunciado.

Según explicó a Jaleos el doctor Miguel de la Peña, la murciana también “se habría realizado una rinoplastia para modificar la forma de su nariz, concretamente el caballete o perfil. En su imagen más reciente, se muestra una transformación muy evidente. Ha conseguido una nariz más fina, recta y con la punta más estrecha, ya que también ha reducido el tamaño de sus aletas”.

Entre los tratamientos que no requieren de cirugía, el mismo doctor especializado en estética considera que Mar Torres también podría haberse inyectado ácido hialurónico en los labios para aumentar su volumen, así como en algunos puntos de su rostro para mejorar el aspecto de la piel y redefinir la silueta facial. Además, la ex de Froilán también podría haber recurrido a la toxina botulínica, más conocida como bótox, para elevar sus cejas y tersar la cara. Por último, no descarta tampoco que la joven se haya colocado hilos tensores, que ayudan a mantener elevada la piel del rostro. ¡Casi nada!