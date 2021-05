Seguir los pasos de Amelia Bono y apostar por un top de crochet con pantalones blancos es lo único que queremos después de ver su look

El crochet se ha convertido en el rey de la primavera y Amelia Bono lo sabe bien. Para su último look, el primero de este soleado fin de semana, la it girl española ha apostado por un top de ensueño con ligeros volantes en las mangas, un delicado tono beige y este tejido como protagonista y lo ha combinado con sus siempre aliados pantalones vaqueros blancos de tiro alto. Un look que desde que lo hemos visto a través de su perfil de Instagram nos ha robado el corazón.

Amelia Bono con pantalones blancos y top de crochet/ Instagram Stories @ameliabono

Son este tipo de piezas las que consiguen salvar tu primavera, de la misma forma que combinan a la perfección con sencillos jeans, hacen lo propio con opciones más sofisticadas. Favorecedoras, originales y con el tejido más tendencia. ¿Cómo no sumar una de ellas al armario?

El diseño elegido por Amelia Bono, como bien ha compartido en su cuenta, pertenece a la firma Skatïe, en concreto se trata del modelo Oaxaca Blouse. La mala noticia es que tanto el top de crochet como el resto de la colección todavía no estás disponibles para la compra online, así que seguir los pasos de la it girl tendrá que esperar, eso sí, puedes registrarte para que nadie se te adelante.