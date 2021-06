Las EMOTIVAS palabras de Alba Santana que hacen llorar a media España

Ayer, Alba Santana, hija de Mila Ximénez, nada más terminar su funeral en Madrid, conectó en directo con el programa “Sálvame” para agradecer personalmente las muestras de cariño recibidas, así como el programa especial que Telecinco y La Fábrica de la Tele han dedicado a su madre.

«Disculpadme si me tiembla la voz. He encontrado un poquito de fuerza porque creo que a mi madre le gustaría que personalmente os diera las gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por tantos años, por tanto cariño. Gracias por la cantidad de gente que vino ayer a darme un abrazo, una muestra de cariño, un hombro para llorar. Esos abrazos los recordaré toda la vida», comenzaba Alba Santana, logrando emocionar a Jorge Javier Vázquez y al resto de colaboradores.

«Siento que de alguna manera la hemos compartido. Cuando estaba malita sé que estaba con vosotros. A partir de este punto sé que esté donde esté siempre la vamos a llevar en el corazón, no solo los que estáis en el plató sino los que estáis detrás y toda la gente que la ha seguido y que le ha dado tanto cariño durante tantos años. Solo tengo palabras de gratitud. Gracias de todo corazón», proseguía.

«Eres muy generosa al decir que la hemos compartido porque yo tengo la sensación de que la hemos compartido. Desde luego ver a tu madre… Para ella ha sido fundamental para irse saber que eres feliz, que llevas una vida… Ella no tenía ninguna preocupación contigo. Y tenía una tranquilidad en ese aspecto que le hacía muy dichosa», añadía Jorge Javier.

«Yo toda mi vida allí donde he ido, me paraban para decirme: ‘Cómo te quiere tu madre, siempre te tiene en la boca’. Y eso es una cosa que me enorgullece tanto… Que ella haya estado orgullosa de mí siempre… Voy a dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que siga estando orgullosa de mí. Sé ayer la cantidad de gente que vino a decirme lo feliz que le hacían los viajes a Ámsterdam. Lo bien que le venía estar conmigo y con los niños. Y la felicidad que me ha dado darle eso hasta el último momento. La tranquilidad que le daba saber que se iba, pero que yo estoy bien. Esa es la parte que le vi en sus ojos en en el último momento», señalaba Alba.

«Es verdad que durante la enfermedad no me gustó verla con miedo. Y la vi con miedo muchos viajes a los que vine», confesaba. «Muchas veces me volvía muy mal a casa. No sabes los vuelos que he llorado y los azafatos yo creo que se asustaban. Ahora no. Porque la muerte la trató con mucha paz. Y con muchas ganas de saber lo que venía ahora. Eso es lo que quiero transmitir a todos los que la queríais tanto. Se fue tranquila, se fue en paz. Y seguro que donde esté va a ser mejor teniéndola con ellos».

«Todavía me parece que estoy viendo un especial de esos que los que le preparaba tantas veces Alberto. Cuando oigo hablar de ella en pasado aún no me lo puedo creer. Poco a poco tendré que aceptar lo que hay y saber que en mi recuerdo siempre va a estar conmigo. Pero físicamente ya no estará más con nosotros… No me lo creo todavía», destacaba.

«Tenía una pasión por ti. Para ella ha sido fundamental saber que eres feliz. Tenía una tranquilidad en ese aspecto que la hacía muy dichosa», le ha recordado Jorge Javier. «Estamos en shock. No queríamos ver lo que sucedía. A ninguno se nos pasaba que una mujer con esa fuerza, con esa vitalidad y con esas ganas le pudiera pasar algo». Alba le respondía: «A mí me dio lecciones hasta el último momento. Y todos mis esfuerzos van a ser en continuar sus lecciones y pasárselas a mis hijos, que fueron su gran tesoro. Espero poder hacerlo».

«Cuánto os quería… Y aunque siempre se quejaba muchísimo, tenía claro que erais su familia. Gracias por todo. Os quiero muchísimo. De corazón, os deseo lo mejor. Muchos besos», finalizaba Alba su conexión al programa.