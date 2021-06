Ana Soria CORTA LA COLETA a Enrique Ponce

Enrique Ponce sorprendía ayer al publicar un comunicado en el que daba a conocer su decisión de abandonar los ruedos, al menos, por un tiempo. Ponce agradecía el apoyo de sus seguidores durante más de trés décadas de esta forma:

“A quienes durante más de tres décadas me han acompañado, lo primero que quiero es daros las gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial en este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido”.

Nadie esperaba este comunicado después de que el torero toreara en Castellón hace tan solo unos días, donde cortó una oreja en la corrida de García-Jiménez y después fue a celebrarlo con su novia, Ana Soria y sus amigos. El domingo, volvía a los ruedos cortando de nuevo dos oreja. Nada hacía, pues, presagiar, que el diestro estuviera decidido a cortarse la coleta.

Tiempos de cambio para el torero quien hace unas semanas sorprendía al desaparecer de las redes sociales, donde el verano pasado compartía su amor por la almeriense. Esta decisión junto a las imágenes de la pareja reproducidas por una revista del corazón en las que se les veía en acalorada discusión hacía presagiar que el amor estaba a punto de terminar. Pero fue la propia Ana Soria la que zanjaba los rumores al afirmar que su amor sigue intacto.

“No vemos los comentarios, no sabemos lo que dicen, pero el motivo real es que no lo utiliza”, aseguraba la almeriense al diario “ABC” sobre las razones del cierre del perfil de su novio, añadiendo que la presión y el constante escrutinio al que están sometidos ambos les está afectando. “Él se ha cansado y yo estoy a punto”. No tardó la futura abogada en cerrar y borrarsu cuenta de Instagram.

Momentos de cambios para el torero que comenzaron con su inesperada separación de Paloma Cuevas el verano pasado, tras conocerse su relación con la almeriense. Un divorcio que todavía no se ha firmado mientras el diestro y la que fuera su mujer intentan mantener una relación cordial por el bien de sus hijas.

Además, Enrique Ponce borró a comienzos de semana definitivamente a Paloma Cuevas de su vida. El diestro dio un paso más en ese distanciamiento al borrar a Paloma Cuevas de los agradecimientos que durante años se han podido leer en su página web.