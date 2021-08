Aless Gibaja y su anuncio homófobo de ‘Snickers’ que todo el mundo critica

Famosos

El nombre de Aless Gibaja es uno de los más pronunciados en las últimas horas. El influencer, conocido públicamente por su participación en diferentes realities y también por sus “superconsejitos del día”, ha protagonizado un polémico anuncio con la conocida marca de chocolate ‘Snickers’ que no ha pasado desapercibido para gran parte de la sociedad española.

En este anuncio, Gibaja se encuentra acompañado de otro hombre en un chiringuito playero, donde se dispone a pedir un “sexy zumo de naranja con vitamina A, B Y C”. El camarero que les atiende parece no dar crédito a sus palabras y opta por darle un helado de Snickers, dejando entrever que gracias a ese helado se convertirá en una persona con rasgos masculinos y heteronormativos, dando por hecho, además, que tener pluma te hace peor. “¿Ahora mejor?” pregunta el camarero. “Mejor”, contesta el influencer.

El vídeo en las redes sociales, que lleva por título “en este chiringuito la gente no es ella misma cuando tiene hambre”, ha congregado multitud de comentarios, el 90% de ellos negativos. “Homófobos, plumífobos, sinvergüenzas o inconscientes” son solo algunos de los adjetivos que muchos les han dedicado tras visionar una y otra vez los treinta segundos del spot. La marca, que seguro no esperaría el gran revuelo generado, no ha dado respuesta por el momento.

Esta desacertada campaña tiene por slogan “No eres tú cuando tienes hambre”, lleva implícito un mensaje de plumofobia y homofobia. Ante esto, y como no podía ser de otra manera, las críticas no han tardado en aparecer en las redes sociales, donde muchos han mostrado su indignación al ser testigos de algo como esto en pleno siglo XXI y después de las recientes y mediáticas agresiones homosexuales se hayan visto incrementadas en nuestro país durante las últimas semanas.

Ha sido tal la relevancia de este spot publicitario, en el que también han colaborado ‘El Cejas’ o nuestra colaboradora Carmen Lomana, que ha llegado hasta el mundo de la política.

Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha querido dar un paso al frente para mostrar su disconformidad con esta campaña, y lo ha hecho con el siguiente mensaje: Hola, @snickers_es . A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI”.