Lydia Lozano habla del hermano secreto de Terelu Campos y la deja mordiendo el polvo

Gente

Guerra

Terelu Campos y Lydia Lozano nunca han mantenido un vínculo muy estrecho. Si bien en su día fueron compañeras de trabajo y entre ellas reinaba cierta armonía, de vez en cuando saltaban chispas y hacían muestra de su mutua animadversión. “Yo sé que Terelu no me soporta y que no le caigo bien”, llegó a decir Lydia en una ocasión. Ahora, un nuevo frente se ha abierto entre ellas a consecuencia de la última publicación de la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ en su blog de la revista Lecturas, en el que escribió largo y tendido sobre Charly, el marido de Lozano.

Terelu Campos empezó recordando sus buenos momentos en Gabana, una mítica discoteca de Madrid, donde coincidió muchas veces con el marido de Lydia Lozano. “En esa época, Charly me saludaba y éramos colegas. Muchos años después, he llegado a encontrármelo con Kiko Matamoros en el AVE de Málaga y el marido de Lydia no me ha mirado ni a la cara”, escribió la hija de María Teresa Campos pocas líneas después. Unas palabras que no hicieron nada de gracia a la colaboradora de ‘Sálvame’, que no tardó en descargar su artillería más pesada contra ella desde el plató del magacín vespertino de Telecinco.

Terelu Campos por las calles de Madrid / Gtres

“Hacer un blog con el titular de Charly no lo entiendo, si te molesta que hablen de tu hija, no hables de Charly y lo pongas en el titular. Mi marido no trabaja como tu hija en ‘Viva la vida’, ¿eh? No ha estado ni en las instalaciones de Mediaset”, comenzó espetando una Lydia Lozano enfurecida. La periodista insta a Terelu Campos a escribir de otros asuntos que puedan tener más interés que su marido, incluido su hermano secreto: “Como no nos gustaba que se hablase de tu hermano desconocido. Déjanos en paz. Tía, que tienes un recorrido, ¿no tienes más cosas que contar? Habla de tus experiencias, de tu carrera televisiva y deja de hablar de Charly”.

De esta forma, Lydia Lozano ha vuelto a abrir un melón que Terelu Campos y Carmen Borrego ya pensaban cerrado. En su día se formó mucho alboroto sobre esta cuestión cuando Antonio David Flores destapó en un arrebato la existencia de un hermano secreto de las colaboradoras de ‘Viva la vida’, fruto de una relación de su difunto padre con otra mujer desconocida. Las Campos cerraron filas y blindaron el asunto con toda su maquinaria, amenazando con tomar acciones legales contra todo aquel que rebuscara en su baúl de los secretos.