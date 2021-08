Duro revés para Iker Casillas, su pueblo sufre un incendio aún sin controlar

Famosos

Tristeza

Cuarenta kilómetros, cinco mil hectáreas en llamas, en Navalacruz, el pueblo de Iker Casillas. Desde que este sábado por la mañana se desencadenara un incendio en la zona forestal, el desastre no ha hecho más que crecer, y aunque se están poniendo todos los esfuerzos en sofocar el fuego la junta de Castilla y León se ha visto obligada a declarar el nivel 2 de peligrosidad.

“Está siendo increíble, es una pena verlo, no es solo nuestro pueblo, hay cinco afectados. Por el momento no ha llegado a la zona poblada, pero el miedo de que lo haga es mucho porque esto no deja de crecer” cuenta a ‘La Razón’ una vecina que está tratando de ayudar a calmarse a algunas de las personas mayores que no pueden evitar vivir con nerviosismo lo sucedido. A la casa que Iker Casillas reformó cuando todavía estaba casado con Sara Carbonero no ha llegado, ni a ninguna, sin embargo, ha sido necesario evacuar a más de un centenar de personas.

Imagen del incendio de Ávila

Y es que el humo y las esquirlas hacen imposible respirar con normalidad tan cerca de lo ocurrido. Es más, las imágenes que se pueden ver junto a estas líneas están tomadas a más de treinta kilómetros del incendio y hasta a esa distancia llega la pavesa que se desprende. Suerte ha tenido Iker de no sufrir en primera persona lo ocurrido, y es que él, que además ahora pasa más tiempo que nunca en el pueblo que le vio crecer, sin duda sabe apreciar el valor de la enorme pérdida.

Iker Casillas

“Hombre, Iker tiene que estar llorando al verlo, además a él le encanta el campo y los animales, y ha muerto mucho ganado por asfixia, sobre todo vacas, y eso es lo que le da el pan de cada día a los vecinos, muchos de ellos familia suya” nos comenta otro joven del pueblo. Iker ha estado esta semana allí, hemos podido verle a través del Instagram de su prima y del suyo propio. Además, una de sus costumbres cuando pasa varios días en Navalacruz es salir por las mañanas a correr o a caminar con su familia y ver el huerto, algo que ahora se antoja complicado dada la situación.

Hace tan solo unas horas, Iker Casillas compartía en su cuenta de Instagram una fotografía del incendio en la que aparecen unos caballos y de fondo se aprecian las llamas ardiendo, mostrando su apoyo a todos los afectados.

Iker, a juzgar por las fotos de sus redes, lleva un par de días en alguna zona costera, y es que ayer mismo nos hacía partícipes de lo a gusto que estaba tomándose algo en un chiringuito en el que detrás se podía leer la palabra ‘beach’. No ha compartido por el momento ninguna noticia relacionada con el desafortunado incendio que asola su tierra, pero los vecinos con los que hemos podido hablar coinciden en que, seguro que está siguiendo los avances, bien a través de los medios o bien a través de sus familiares y amigos.

Durante los últimos meses, el ex guardameta del Real Madrid ha pasado más tiempo que nunca en su rincón abulense, ha retomado la relación más cercana y estrecha con su grupo de amigos de juventud, que en verano siempre se vuelve a unir, y a él, este año, las circunstancias le han permitido estar más cerca que nunca de los suyos, del lugar donde, tal como él ha contado más de una vez, se siente más libre, más relajado y más en casa.

Y es que para Iker es muy importante la privacidad y la tranquilidad, por ello le molesta tanto la presencia de prensa en Navalacruz, pero seguro que le gusta menos aún ver el nombre de su pueblo ocupando titulares por un incendio que a la hora en que se escriben estas líneas todavía no ha podido controlarse y parece que quedan días para que eso suceda.