“Conozco la letra de Rocío Jurado”: Ortega Cano, desconfiado, le lanza una advertencia a Rocío Carrasco

Egos TV

Diario

Ortega Cano se sentaba este viernes con Toñi Moreno en el plató de ‘Viva el Verano’ tras mucho tiempo sin conceder una entrevista en televisión. Su presencia en los estudios de Mediaset ha servido para aclarar polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses, entre las que se encuentra su relación con Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado confesó en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ que no estuvo de acuerdo en que su madre se casara con el torero. Sin dar muchas más explicaciones, la mujer de Fidel Albiac hablará este otoño sobre todos los motivos que le llevaron a alejarse tanto de él como de gran parte de su familia materna.

BODA DE LA CANTANTE ROCIO JURADO Y EL TORERO JOSE ORTEGA CANO EN LA FINCA " YERBABUENA " EN SEVILLA LA / © KORPA 17/02/1995 SEVILLA

Ortega Cano ha asegurado no haber visto el documental entero, pero se sigue sorprendiendo de muchas de las cosas que ella ha afirmado sobre él y sobre su matrimonio con Rocío Jurado: “Ahí están todas las fotos de cuando hemos estado juntos... no se puede quebrantar de esa manera. El tiempo te da la razón, si la tienes. En todos los sitios que hemos estado, Rocío Jurado estaba enamoradísima. Era un amor tremendo, por Dios y por la Virgen. No sé por qué lo dice, me cogería en un momento que no soy de su agrado, pero no lo creo. Ella me tiene cariño. Estaría haciendo un programa de muchas horas”, deslizó Ortega a Toñi Moreno.

El torero confesó no haber hablado con Rocío Carrasco tras la emisión de su documental, y es que por el momento parece no estar entre sus planes. El marido de Ana María Aldón quiere esperar a ver lo que cuenta en la segunda temporada, que se emitirá este otoño.

Ortega Cano y Toñi Moreno en 'Viva el Verano'

La colaboradora Marisa Martín Blázquez quiso dar un paso más en todo este asunto y le preguntó si tenía miedo por lo que pudiera contar Rociíto en los próximos meses. Ortega Cano puso un tema sobre la mesa que sin duda dará mucho que hablar: “Que lo que cuente, sea verdad. Yo tengo la letra de Rocío Jurado, auténtica, si me enseñan otra letra que no sea auténtica lo tendrá que detectar un profesional”, desliza, haciendo referencia a los rumores sobre la posibilidad de que exista un diario de Rocío Jurado en el que cuenta sus vivencias más íntimas. “Yo he estado más tiempo con Rocío Jurado que su hija”, concluía.