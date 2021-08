El verdadero motivo por el que Rocío Carrasco no asistió al entierro de la madre de su amigo Valldeperas

Famosos

David Valldeperas se enfrentó a uno de los días más difíciles de su vida el pasado viernes. Ese mismo día su madre perdía la vida en Barcelona a los 91 años de edad. Así lo confirmaba el director de ‘Sálvame’ a través de sus redes sociales con una imagen de su progenitora acompañada del siguiente mensaje: “Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d’ara. T’estimo!”

Este miércoles, la revista ‘Semana’ sacaba a la luz las fotografías del entierro de ‘Mareta’, como la llamaban sus seres queridos. Unas imágenes en las que se aprecia como Valldeperas y sus dos hermanos reciben el consuelo y el cariño de familiares y amigos, entre los que se encontraban rostros conocidos de la televisión como su inseparable amiga Carlota Corredera. Pero, ¿dónde estaba su amiga Rocío Carrasco?

Portada de la revista 'Semana'

La ausencia de Rocío Carrasco en este momento delicado para el director de televisión ha sido objeto de debate en varios medios de comunicación, y es por eso que la propia Carlota Corredera ha dado un paso al frente para justificar públicamente su ausencia: “Tenía motivos de sobra para no acudir a esa despedida, porque, además, hay muchas maneras de manifestar el apoyo a un amigo cuando la muerte se cruza en su camino”, ha asegurado en esta publicación.

Fidel Albiac, Carlota Corredera y Rocío Carrasco cenando juntos en un restaurante

De Rocío Carrasco y Fidel Albiac no sabemos nada desde que hace unas semanas fueron ‘cazados’ durante unas vacaciones en la Costa Brava y posteriormente este medio publicase unas imágenes de ambos cenando junto a la presentadora gallega en un restaurante de las afueras de Madrid.

Ha sido precisamente la gallega quien este miércoles ha mandado un mensaje desde el altavoz de ‘Sálvame’ para poner en boca de los hermanos Valldeperas Andújar la gran labor que han hecho los médicos del hospital en el que su madre vivió sus últimos días. Un emotivo momento que para David Valldeperas significa mucho pese a que por todos es sabido que es muy celoso de su vida privada.