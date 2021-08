Así es Christa Mayrhofer-Dukor, la tía de Alberto de Mónaco que vaticina el Divorcio con Charlene

Casa Real

Alberto de Mónaco y Charlene podrían estar a punto de divorciarse. Hace meses que su ruptura sobrevuela su matrimonio, pero no ha sido hasta ahora cuando el testimonio de la tía del soberano, Christa Mayrhofer-Dukor, ha visto la luz pública en forma de confirmación. “Alberto me ha hablado de distancia física e interior con Charlene. He comprendido que el divorcio es inminente”, ha deslizado la aristócrata para la revista ‘Oggi’.

En la entrevista concedida por la tía de Alberto Grimaldi, la protagonista hace pública una conversación privada en la que su sobrino le confirmaría la peor de las noticias: su inminente separación. “Él insinuó que su matrimonio está en una etapa muy, muy difícil. Me dijo: ‘Con Charlene estoy en una fase de alejamiento no solo física. Los dos se han distanciado, ella sigue su propio camino y él ha elegido el suyo”.

Christa Mayrhofer-Dukor, prima de la fallecida Grace Kelly, aseguró que tras la conversación con su sobrino se le quedó un mal sabor de boca respecto a su matrimonio con Charlene: “En mi opinión, el divorcio podría llegar pronto. Si lo pienso, Alberto me lo mencionó, digámoslo así, entre líneas”,

De confirmarse esta teoría, el divorcio llegaría en uno de los momentos más delicados para Charlene. Cabe destacar que esta se recupera de una operación quirúrgica que le ha provocado una grave infección en los oídos y en la garganta, y que le ha impedido poder viajar durante los últimos meses. Mientras Charlene permanece en Sudáfrica, Alberto de Mónaco se encuentra al cuidado de los dos hijos del matrimonio, los gemelos Jacques y Gabriella.