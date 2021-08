¿Qué fue de Indhira y de Arturo (’Gran Hermano 11′)? Descubrimos cómo son sus vidas en la actualidad

Famosos

Cambios

El nombre de Indhira Kalvani copó durante años gran parte de los contenidos de entretenimiento en Telecinco. Su participación en Gran Hermano 11 la convirtió en una de las concursantes más queridas y también polémicas de la edición. La malagueña, quien por entonces tenía 23 años, era de armas tomar y su naturalidad y desparpajo lograron conquistar a una audiencia sedienta de contenidos. Su relación pasional con Arturo Requejo, conocido por los fieles seguidores del formato como ‘el delfín, marcó el principio y el fin de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

Indhira y Arturo Requejo een 'GH 11'

Los espectadores quedaron rendidos ante la química y la pasión que ambos mostraban sin esconderse, pero los celos de Indhira la consumieron hasta el punto de lanzarle un vaso de agua a Carolina Santos, una joven que tonteaba ante sus ojos con Arturo. Evidentemente las consecuencias no tardaron en llegar y la malagueña recibió una grave penalización: la expulsión directa, abandonando así su sueño y toda opción de hacerse con el ansiado maletín. De este épico momento, que hizo historia en televisión, han pasado ya más de once años.

La protagonista supo aprovechar el tirón mediático de su edición, y es por eso que tras su salida del concurso participó en programas como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ donde fue tronista, y también el realities como ‘GH: El Reencuentro’, donde volvió a coincidir con Arturo Requejo, el hombre del que se enamoró y quien un tiempo después comenzaría una larga relación sentimental con la cantante Merche.

Indhira logró encontrar la paz y la tranquilidad fuera de televisión. Aunque para muchos era un “animal televisivo” la andaluza decidió alejarse de los focos, y aseguró hace unos meses que no está entre sus planes volver a aceptar ningún otro proyecto televisivo. Trabajó durante un tiempo en una conocida cadena de comida rápida pero la experiencia no terminó de convencerle y puso tierra de por medio para mudarse a Suiza, donde ejerció como azafata de una marca de bebidas. A sus 34 años, reside en Málaga, su tierra natal, y hasta hace unos meses ha trabajado en una joyería de lujo, aunque no está del todo claro si en la actualidad continúa con su faceta de dependienta. No se le conoce pareja, o si la tiene no la expone en sus redes sociales, pero sí muestra continuamente fotos con uno de sus grandes amores: su perra Julia, quien le acompaña en los mejores momentos de su día a día.

En lo que respecta a Arturo Requejo, a raíz de su paso por Gran Hermano 11 su vida cambió por completo. Después de un tiempo en los platós de televisión, su fama fue disminuyendo y decidió apartarse de los focos para cultivar (nunca mejor dicho) su faceta más ecológica y rural. Quién lo diría.

Requejo y Merche mantuvieron una larga relación que sorprendía a muchos, pero hace poco más de dos años su amor terminó y decidieron tomar caminos separados. Ahora, según muestra su propio Instagram, podría haber encontrado de nuevo el amor junto a la mujer que aparece en la publicación.