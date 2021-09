José Luis Martínez-Almeida cuenta dónde perdió la soltería: “No uso Tinder, soy muy clásico”

Famosos

Este miércoles se ha celebrado en Madrid la VII Edición de los Premios ‘Chicote’ con el fin de festejar el 90 aniversario de la histórica y mítica coctelería madrileña. Por allí han desfilado numerosos rostros conocidos del panorama social de nuestro país, entre los que se encuentran María Jiménez, Carlos Herrera, Eugenia Martínez de Irujo, Marta Sánchez o rostros de la televisión como Carlota Corredera, Belén Esteban, Sandra Barneda y Nagore Robles.

Carlota Corredera, Belén Esteban, Eugenia Martínez de Irujo, Marta Sánchez o María Jiménez, entre los invitados de los 'Premios Chicote' FOTO: Gtres

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también se ha dado cita en este lugar que tantas alegrías le ha dado. Al preguntarle qué significa para él el Museo Chicote, el político responde con claridad: “Yo he momentos para recordar aquí en el Museo Chicote, pero momentos que se quedan en la intimidad, pero os puedo decir que son grandes momentos. Alguna vez estuve a punto de perder la soltería en Chicote, pero como me suele pasar al final no lo conseguí. Jugué como nunca y perdí como siempre”, desliza haciendo gala de su peculiar sentido del humor.

Jose Luis Martinez Almeida y Andrea Levy en los 'Premios Chicote' FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Una periodista le quiso comentar que qué le parecía que estuviese considerado como uno de los solteros de oro de nuestro país, a lo que Almeida respondió: “no me conocen”. Y ya, puestos en acción, el madrileño aseguró que no usa aplicaciones para ligar como ‘Tinder’, porque “es una persona muy clásica”.