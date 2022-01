Ascensos y caídas: augurios para 2022

En estos tiempos de tribulaciones, las búsquedas sobre lo que deparan los astros se disparan. Seguimos la tendencia «futurista» y preguntamos a la prestigiosa tarotista Leonor Alazraki cómo se presenta 2022 para los personajes relevantes de la política y de la crónica social y nos hemos encontrado algunas sorpresas. Enfrentamientos, embarazos, rupturas, reconciliaciones, negocios productivos, fracasos profesionales. He aquí las respuestas. En un año veremos si son acertadas.

Los Reyes Felipe y Letizia: «Su hija será una gran Reina para España»

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia FOTO: Chema Moya EFE

«Felicidad en su matrimonio, aumento de popularidad para su hija Leonor que sigue demostrando una gran madurez. Cuando le toque suceder a su padre será una gran Reina. El Rey debe tener cuidado porque dentro de dos o tres años se le presentarán grandes problemas a la Monarquía, que se solventarán positivamente».

Don Juan Carlos: Su futuro próximo pasa por regresar a Portugal

EL REY DE ESPAÑA DON JUAN CARLOS SALIENDO DE LA CLINICAQUIRON 01/10/2013 MADRID FOTO: La Razón (Custom Credit) ©GTRESONLINE

«Sueña con regresar a España pero le están poniendo todos los obstáculos posibles, tanto desde Casa Real como del Gobierno. Realizará viajes esporádicos, pero nada más. Le veo más bien asentado en Portugal donde tiene muy buenos amigos. Su relación actual con Marta Gayá se resume en un trato cordial y de amistad».

Infanta Elena: Desafueros constantes con sus hijos

La Infanta Elena en el HospitalLaMoraleja FOTO: KLA GTRES

«Muy preocupada por la situación de su padre y por el desenfreno de vida que lleva su hija Victoria. También por los desafueros que causa su hijo Froilán. No le gustan las novias que le van saliendo en el camino. Le atormenta que no dejen volver a Don Juan Carlos para asentarse en España. Viajará muy pronto a Abu Dabi».

Victoria Federica: No habrá boda a la vista con el DJ Bárcenas

Victoria Federica la cena de gala de Moët & Chandon Effervescence en el Teatro Real de Madrid. FOTO: Jesus Briones GTRES

«Problemas con su madre por su conducta despreocupada en tiempos de pandemia. Y por el derroche económico que demuestran Victoria y su novio Dj. Esta pareja se afianza, pero no habrá boda. Debería tener más en cuenta los consejos de sus padres. Tiene que prestar mayor atención a sus estudios».

Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: Un futuro brillante para Pablo Urdangarin

Pablo Urdangarín juega ante la atenta mirada de sus padres, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, a 23 de Octubre de 2021 FOTO: GFOTOSPORT / GerardFranco GFOTOSPORT / GerardFranco

«La Infanta deberá cuidarse. Encuentra en su hermana Elena su mayor apoyo. Con su marido, el amor que le une está muy por encima de todos los problemas como se ha comprobado. Buenas noticias sobre la carrera de su hijo Pablo en el Barcelona ya que será ascendente. En este sentido sigue con nota los pasos de su padre».

Belén Esteban: No tendrá más hijos, pero sí más productos

Belen Esteban en una imagen reciente FOTO: Jesus Briones GTRES

«Gran éxito como empresaria y aparición de nuevos productos suyos en el mercado. En lo personal, alguna pequeña crisis con su marido, pero sin ruptura. Quiere quedarse embarazada, pero no vislumbro que lo consiga. Siguen sus desafueros con María José Campanario, tendrán algún enfrentamiento televisivo. Las alegrías le vienen por parte de su hija Andrea».

Carlota Corredera: Cerrará a corto plazo su etapa en Telecinco

Carlota Corredera en los 'Premios Chicote' FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

«Tiempos convulsos para esta popular presentadora. Por una serie de circunstancias, Carlota Corredera podría salir de Telecinco antes de finales de año. En la cadena hay personas que no aceptan de buen grado sus sus salidas de tono. Otro que sorprendentemente puede atravesar un año no muy bueno es el director de ‘Sálvame’ David Valldeperas».

Bertín Osborne: Sin reconciliación con Fabiola

Bertín Osborne en una imagen reciente FOTO: Gtres

«Sigue queriendo a Fabiola, la madre de sus hijos, pero no veo una reconciliación. Ella tiene en mente trasladarse a vivir a Miami por temas profesionales. En el trabajo, a Bertín le esperan nuevos éxitos televisivos, no así en sus empresas. Está muy contrariado por todo lo que contó su hija Claudia en televisión, pero las cosas se arreglan entre ambos sin más problemas».

Rocío Carrasco: La hija de Rocío Jurado regresará al anonimato

Rocío Carrasco en una imagen reciente FOTO: Gtres

«Surgirán problemas muy serios y no aparece en las cartas que vaya a salir adelante la segunda parte de su docuserie «En el nombre de Rocío». En todo caso, será muy breve, pocos capítulos y sin tanta transcendencia como los anteriores. Rocío va perdiendo interés y regresa al anonimato. Lo llamativo es que es la propia cadena, Telecinco, la que decide no dar demasiada importancia a esta producción. Poco a poco irán dejando de lado a Rocío, es como si se olvidaran de ella. Con su marido Fidel Albiac no es todo tan idílico como aparentan. No romperán, por intereses económicos. Fidel maneja el dinero y tiene todo a su nombre. Las cartas dicen que Rocío Carrasco no quiere dejarle nada a sus hijos en la herencia».

Jorge Javier Vázquez: Debe cuidarse de un declive llamativo

Jorge Javier Vázquez en una imagen reciente FOTO: Gtres

«Le espera un año que no será fácil en lo personal y en lo profesional. No encuentra pareja y su estrella televisiva decae, al menos momentáneamente, hasta el punto de que se planteará abandonar el medio. Pero tampoco conseguirá éxitos como actor. Debe cuidarse de un posible declive. Hay una mujer muy importante del Gobierno que le retira su apoyo y otra mujer en Mediaset que quiere quitarle el puesto. Es una persona muy cercana a Jorge que intenta traicionarle… Además, recibirá una demanda de alguien inesperado que le traerá por el camino de la amargura. Echa de menos una pareja cuando llega a casa por las noches. Tendrá algunas aventuras en las que el sexo predomina sobre cualquier sentimiento».

Jesulín y María José Campanario: El próximo vástago de los de Ubrique será varón

El torero Jesulín de Ubrique y María José Campanario en Cuenca. 19/08/2018 FOTO: UAT GTRES

«El embarazo de María José Campanario transcurrirá sin problemas, creo que viene en camino un varón. El torero no ve con buenos ojos la vida sentimental de su hija Julia Janeiro, tanto cambio de novios y el despilfarro en sus gastos. Esta chica no verá cumplidos sus deseos de convertirse en una gran «influencer». Su padre quiere que regrese a la casa familiar. Y a su madre le gustaría tenerla cerca durante su embarazo. Jesulín de Ubrique emprenderá un nuevo negocio de hostelería dentro de su finca «Ambiciones» que le reportará dinero y éxitos. Con su familia, todo bien, aunque su madre, Carmen Bazán, tendrá algún problema de salud. Posiblemente, deberá ser ingresada, pero saldrá adelante con un buen tratamiento».

Antonio David y Olga Moreno: Un embarazo sorpresa en este clan

Antonio David y Olga Moreno en una imagen de archivo FOTO: Gtres

«Diga lo que se diga, la pareja formada por Antonio David Flores y Olga Moreno no ha roto. Tuvieron una crisis pero ya está superada. Ambos seguirán unidos y no habrá ruptura matrimonial. A Antonio David le irá cada vez mejor su aventura como youtuber y Olga Moreno va a recibir una oferta relacionada con el mundo de la moda que cimentará su negocio y le abrirá nuevos caminos profesionales. La mejor noticia que recibirá el ex guardia civil este año es que su hija Rocío Flores se quedará embarazada. Y una importante oferta para volver a la tele. Sus seguidores de la ya conocida «Marea azul», sus fieles defensores en redes sociales, crecen. Antonio David sigue, por el momento, con la popularidad por las nubes».

Isabel Pantoja: El peso del espíritu de su madre

Isabel Pantoja en la presentación de 'Top Star' FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

«Aunque quiere un cambio importante en su vida, no se atreve a dar el paso de abrirse a nuevos proyectos. Sus deudas económicas le agobian demasiado. Debe cuidar mejor su salud. Está muy deprimida, no levanta cabeza, en 2022 no se le ve mucho trabajo. Tiene ofertas para trabajar en México, y se lo está pensando. Podría solucionar sus problemas monetarios vendiendo alguna de sus propiedades, pero no lo hace. Por otro lado, ella cree que el espíritu de su madre sigue en «Cantora» y por eso le cuesta».

Kiko Rivera: Reconciliación familiar a la vista

Kiko Rivera La Razón

«La relación con su madre y con su tío Agustín sigue muy fracturada, pero acabará reconciliándose con Isabel, porque el cariño entre la madre y su hijo no se ha acabado. En el trabajo, Kiko encontrará nuevas oportunidades que le reportarán un buen dinero. Y su esposa Irene recibirá una importante propuesta para regresar a la televisión. La relación con su hermana Isa tendrá sus altibajos. Chabelita, por culpa de la mala influencia de su tío Agustín, no tendrá el acercamiento natural con su madre».

Pablo Casado: La Moncloa es suya y no de Pedro Sánchez

El líder del Partido Popular, Pablo Casado FOTO: Tarek / PP PP / EFE

«En las próximas elecciones generales, saldrá tan reforzado que sustituirá a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Eso sí, tendrá que pactar con otros partidos más pequeños. Lo que no quiere es gobernar con VOX. Este partido incrementará su número de seguidores, es una formación al alza. Casado está muy preocupado por las luchas internas en el PP, incluso por el ascenso imparable de Isabel Díaz Ayuso, a la que veo como futura presidenta de España. En el futuro podrían formar un tándem imbatible».

Pedro Sánchez: Cada vez más temeroso de Yolanda Díaz

Pedro Sánchez FOTO: JAVIER BARBANCHO REUTERS

«Al presidente del Gobierno le esperan tiempos difíciles ante el aumento de votos de la derecha. No habrá elecciones anticipadas, y ya veremos lo que ocurre en 2023. La izquierda baja en general. Tendrá que diseñar un plan de choque para mantenerse en un primer plano de la actualidad política, buscando nuevos pactos. Le asusta el ascenso de popularidad de su socia de Ejecutivo, Yolanda Díaz. Y le recomiendo que mire más y mejor dentro de su propio partido, porque se está generando una corriente anti Sánchez».