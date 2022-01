Un ‘desaparecido’ Jorge Javier Vázquez saca a la luz su lado más exhibicionista

El nombre de Jorge Javier Vázquez se encuentra ligado a la polémica en los últimos tiempos. Todo lo que dice o hace automáticamente se convierte en noticia. Su fuerte carácter y lo que muchos consideran una personalidad un tanto ‘autoritaria’, provoca que el catalán cuente con un gran séquito de seguidores y detractores a partes iguales.

Jorge Javier Vázquez en una imagen reciente FOTO: Gtres

Desaparecido de la pequeña pantalla desde hace ya varias semanas y después de protagonizar varios momentos de tensión televisivos, el presentador ha decidido empezar este incierto 2022 totalmente volcado en su función teatral. Tanto es así que hace tan solo unas horas ha decidido celebrar su estreno con ‘Desmontando a Séneca’ en el Teatro Reina Victoria (Madrid) con una imagen de ‘alto voltaje’. Es precisamente este motivo el que le lleva a no ser el presentador de la nueva edición de anónimos de ‘Secret Story’,que se estrenará en Telecinco este mismo jueves.

“Este cuerpo del pecado y mi cara que no la pintan los pintores os esperan a partir de mañana en el Reina Victoria”, escribe junto a esta imagen en la que aparece en ropa interior y mostrando su torso. A pesar de que se notan los tintes jocosos con los que se refiere a sí mismo, no es la primera vez, ni mucho menos, que Jorge Javier hace este tipo de comentarios sobre su físico, demostrando que de amor propio va sobrado. Esta realidad produce simpatía pero también genera ciertas críticas por parte de numerosos usuarios. “Se pensará que estará bueno el flipado”, “no sé dónde queda la humildad” o “en tu casa está claro que no hay espejo para verte” son tan solo algunos de los más de 2.000 mensajes de usuarios anónimos y también conocidos que han decidido escribir al catalán.