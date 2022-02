Qué fue de Brenda Cerdá, la concursante de ‘realities’ que le confesó a Antonio David su faceta como actriz porno

El nombre de Brenda Cerdá saltaba a la palestra hace más de diez años gracias al extinto programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Una joven valenciana llegaba al programa del amor presentado por Emma García dispuesta a convertirse en uno de los animales televisivos del momento. Y así fue.

Brenda Cerdá, una de las tronistas más polémicas de 'Myhyv' FOTO: Telecinco

Ella fue uno de los rostros del programa que consiguió tener un recorrido mediático mucho más allá de su polémico trono. Su fuerte carácter y su sinceridad sin tapujos le llevaron a protagonizar varios platós y a que las productoras quisieran contar con ella en realities como ‘Acorralados’ en el año 2011.

En este formato fue donde Brenda generó un grandísimo interés debido, en su mayoría, a su oscuro pasado. Durante una de las galas, la concursante mantuvo una íntima conversación con Antonio David, quien también concursó en esta misma edición, donde le confesó que un día se mudó con una amiga a Barcelona para trabajar como bailarina y para hacer varias películas porno: “Estábamos metidas en una mafia de rumanos. Ella me sacó de allí y llamó a mis padres”, contó entonces sobre la que ha sido una de sus experiencias más traumáticas. “He sido muy fiestera, he tenido dinero y lo he derrochado. He pagado unas fiestas a mis amigas bestiales. He hecho tanto el gilipollas que creo que ya está bien, debería centrarme”, reconoció en un ataque de sinceridad junto al ex de Rocío Carrasco.

Concursantes de 'Acorralados 2011' FOTO: Mediaset

Lejos de centrarse y de recuperar el control de su vida, Brenda Cerdá conoció la cara ‘b’ de la fama, y es por eso que con tan solo 19 años se vio obligada a ingresar en un centro de desintoxicación para solucionar sus problemas con las drogas.

Pero todo aquello ya forma parte de ese pasado que quiere olvidar. Casi una década después, la valenciana se estabilizó y se marchó a vivir a Italia por amor. Unos días antes de llegar la pandemia, en marzo de 2020, se convirtió en madre de la pequeña Naisha, su gran debilidad: “El cambio está siendo muy bueno, la niña me lo está poniendo muy fácil, no me lo esperaba”, declaró en una entrevista publicada en ‘Mtmad’.

Ahora, totalmente alejada del turbulento ruido mediático que a veces supone la exposición televisiva, la protagonista cuenta que guarda un recuerdo bastante agridulce de aquella época, que, aunque divertida, tuvo tintes muy oscuros que no logra olvidar. Nada tiene que ver la Brenda actual con la casi adolescente que quería comerse el mundo de plató en plató. De hecho, su transformación física a lo largo de los últimos años es toda una realidad, hasta el punto de que cuesta asociar a la antigua Brenda Cerdá con la actual y pensar que son la misma persona.