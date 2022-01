La inesperada ausencia de la Reina Letizia en su cita navideña más familiar

La Noche de Reyes millones de familias se reunieron en España para degustar el tradicional roscón con una taza de chocolate caliente antes de meterse en la cama para esperar la llegada de sus majestades de Oriente cargados de regalos. Al día siguiente, otros tantos hicieron lo propio, y se esperaba que la Reina Letizia, el Rey Felipe y la infanta Leonor se dejaran caer en la casa del abuelo Jesús Ortiz para estar con él en esa fecha tan especial, como viene marcando la tradición desde hace varios años.

Sin embargo, en esta ocasión no ha habido rastro de la Familia Real en casa del suegro del Rey Felipe. Al tratarse de un evento privado, desde Zarzuela no se ha dado a conocer ninguna explicación a esta inesperada ausencia, aunque algunas voces cercanas barajan algunas opciones. Incluso cabe la posibilidad de que se hayan encontrado todos juntos en otro lugar, pero el caso es que los paparazzi que aguardaban en la vivienda de Jesús Ortiz no observaron movimiento alguno.

Tampoco se descarta que, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia de coronavirus y el gran repunte de contagios en esta sexta ola de ómicron, la Reina Letizia haya decidido extremar las precauciones para proteger a su padre, así que lo más probable es que ella, el Rey Felipe y la infanta Leonor hayan tomado solos el roscón en Zarzuela, sin mezclarse con otros núcleos familiares.

Los Reyes y sus hijas estuvieron en casa de Jesús Ortiz el Dia de Reyes del año pasado FOTO: Victor J Blanco GTRES

En cualquier caso, este año la reunión familiar hubiera sido muy diferente a raíz de la marcada ausencia de la princesa Leonor. En Gales, donde estudia bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, el Día de Reyes no se celebra y no cuenta con festivo, así que la heredera al trono tuvo que regresar a Reino Unido para retomar sus clases antes que el resto de jóvenes españoles.

Doble celebración

La Noche de Reyes coincide con el cumpleaños del Rey Juan Carlos I, el segundo que ha tenido que pasar en Abu Dabi alejado de su familia. Estaba previsto que sus hijas, las infantas Elena y Cristina, viajaran hasta Emiratos Árabes para reunirse con su padre en esta fecha tan especial, pero finalmente cancelaron el viaje. Se desconoce el motivo que las llevó a tomar esta inesperada decisión, pero no se descarta que visiten al monarca abdicado en las próximas semanas.

Por otra parte, el regreso del Rey Juan Carlos I a España sigue en el aire y aunque algunas voces auguraban su vuelta para esta pasada Navidad, la información oficial apunta a que sigue en Abu Dabi.