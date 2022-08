La “grotesca y asquerosa” situación que vivió Rocío Carrasco con los Mohedano en Houston

En el último episodio de la docuserie ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha desvelado algunos de los momentos que vivió con su familia mediática en Houston durante la estancia de Rocío Jurado en el hospital. La hija de ‘la más grande’, sin pelos en la lengua, ha querido dejar en evidencia a los Mohedano, económicamente hablando. Todo se remonta a la enfermedad de la artista. La familia, cuando se trasladó a tratarse del cáncer que padecía a Estados Unidos, le quiso acompañar en este proceso tan duro.

Rocío Carrasco ha desvelado que, desde el primer momento, su madre fue la que financió a toda la familia la estancia y el viaje de Estados Unidos, incluido el billete de avión. “Amador, Gloria, José Antonio, José y Rosa los paga mi madre. Fidel y yo los pagamos nosotros”, aseguraba la hija de la artista. La casa en la que se alojaron no tuvieron que pagarla porque eran “dos pisos propiedad de un matrimonio mexicano. Les tengo un cariño inmenso y les estoy eternamente agradecida por todo lo que hicieron por nosotros”. Al relatar esto, ha seguido recalcando que cuando estábamos en la casa, Fidel y yo salíamos a comprar con nuestro dinero y hacíamos unas lentejas… A los demás, el dinero se lo daba mi madre”, volviendo a cargar contra su familia mediática.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Estos comportamientos fueron cansando mucho a Rocío Carrasco hasta que, con el tiempo, explotó. “Fernando (el mismo dueño del piso) nos dejaba un coche que fue motivo de discordia. José Antonio y Gloria le pedían dinero a mi madre para la gasolina”, aseguró la hija de la artista, que categorizó todos estos comportamientos como “grotescos”. Rocío Jurado, cuando le pedían dinero los Mohedano, “mandaba sacar dinero, tenía un bolsito donde tenía las llaves y billetes. Era una situación que me parecía dantesca. Ella desde la cama de un hospital repartiendo dinero… Una situación muy fea”.

“Hubo un día que mi tía quería el coche no sé para qué y le dije a José Antonio que nos dejara en el hospital y luego se quedaba con el coche, sin problema. Al día siguiente me pidieron el dinero de ese viaje”, siguió relatando Rocío Carrasco sobre su familia, recalcando cómo se comportaban, económicamente hablando. Después de todo esto, la hija de la artista no dudó en categorizar y condenar la situación de “muy rara, muy grotesca y muy asquerosa”.