Amador Mohedano, devastado, carga contra Rocío Carrasco tras su visita al museo de Rocío Jurado

Por fin ha visto Amador Mohedano el museo dedicado a su hermana Rocío Jurado. Su esperada visita verá la luz en su documental que se podrá ver desde Youtube y contará en él su versión de los hechos y sus vivencias, una visión muy diferente a la que ha tenido su sobrina de toda la historia. El clan mediático está en guerra contra Rocío Carrasco por todas las acusaciones que ha hecho sobre todos ellos y no piensan quedarse callados. En bloque, la familia Mohedano está haciendo todo lo posible para desacreditar el testimonio de Rocío Carrasco, algo que tiene a la audiencia muy polarizada y que ha dividido a todos los seguidores de la prensa del corazón.

Amador, en las primeras imágenes de su documental, narra como ha sido su visita al museo en el que tanto trabajó. Aunque ahora mismo no tenga ningún tipo de relación con Rocío Carrasco, el mánager de Rocío Jurado ha querido ver como ha quedado el lugar dedicado a su hermana y compartir con todos sus impresiones: “Me vinieron muchos recuerdos y no podía contenerme. Aguanté el tipo hasta donde pude…”, comenzaba diciendo emocionado en las imágenes de su documental.

BODA DE LA CANTANTE ROCIO JURADO Y EL TORERO JOSE ORTEGA CANO EN LA FINCA " YERBABUENA " EN SEVILLA LA / © KORPA 17/02/1995 SEVILLA FOTO: LA GTRES

“La verdad es que los años en los que yo he estado allí trabajando y llevando a cabo el sueño de mi hermana…Fue un laberinto de pensamientos. Me vine abajo. El museo está muy bien. Se ha mantenido el 85 % de lo que yo tenía montado. Siempre dije que me faltaban dos meses para terminarlo, era lo que me quedaba”, decía como primera impresión. Según parece, solo quedaba por poner una vitrina y traer algunos vestidos de Rocío Jurado y poner los discos de oro en un buen lugar.

Pero una de las cosas que más le ha llamado la atención a Amador Mohedano y que le ha dolido y decepcionado es que no hay rastro de Ortega Cano, con quien estuvo casada Rocío Jurado desde el año 95 hasta el 2006, cuando falleció. El tío de Rocío Carrasco no se esperaba que eliminase de su vida y del museo al que fue su segundo marido, a pesar de que ahora mismo tengan una inexistente relación. “Falta parte de la historia. No está Ortega Cano, ni sus nietos ni sus hermanos. Deberían de estar” dice tajamente, asegurando que él si puso fotos de ellos dos cuando estaban juntos, dejándole fuera del museo de su memoria por completo. Según cuenta Amador, el museo alberga la vida de la artista hasta 1995, cuando se casó con el torero, algo que le ha sentado muy mal.