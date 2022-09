El secreto de Gloria Camila o Rocío Flores por el que consiguen permanecer así bien con menos de 30 años

Tanto Rocío Flores como Gloria Camila son dos de los rostros con más cabida dentro del mundo del corazón en los últimos tiempos. Eso, en gran parte, les hace ser también un gran reclamo para marcas y empresas que quieren contar con su imagen.

Rocío Flores y Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes' FOTO: Mediaset Telecinco

En el caso de la hija de Rocío Carrasco, por todos es sabido el gran cambio físico que ha experimentado en los últimos años a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2020′. Sus cuidados, hábitos saludables y diferentes retoques y operaciones estéticas han hecho de ella casi otra persona a todos los niveles.

En lo que a Gloria Camila respecta, que es menos propensa a pasar por ‘boxes’, tampoco tiene reparos a la hora de hablar sobre los tratamientos no invasivos a los que se somete. El último fue una hidratación de labios con ácido hialurónico para que estos se vieran más jugosos y carnosos.

Lo hizo en su centro medico estético de confianza, en la clínica ‘MCC’ de Madrid7, y ha asegurado que es este es uno de los pocos retoques que se ha hecho: “Jamás me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje. Igualmente, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más”, señaló.

Pero lo cierto es que la hija de Ortega Cano ha hecho una excepción confiando en estos profesionales del sector debido a la confianza que estos le han transmitido, tanto a ella como a Rocío Flores, quien también acudió a este centro hace unos meses para realizarse un ‘dermapeeling’.

El ‘dermapeeling’, también como ‘dermaplaning’, es un método de exfoliación físico que consiste en utilizar un bisturí para raspar suavemente la capa superior de la piel con el fin de conseguir una tez más suave y brillante.