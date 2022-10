Esther Doña reacciona a las imágenes de Santiago Pedraz con otra mujer: “Todo se va poniendo en su sitio”

Después de su sonada ruptura con Esther Doña, Santiago Pedraz decidió mantenerse en un discreto segundo plano, alejado de la escena mediática por una temporada. Fue la semana pasada cuando el juez decidió reaparecer públicamente y se dejó ver en la fiesta “Arquitectura X Cosentino”, un evento que reunió a numeroso rostros conocidos; pero no lo hizo solo. Consciente de la repercusión que tendría su reaparición en sociedad, el magistrado acudió acompañado de una atractiva rubia, que el juez definía como una “amiga suya de toda la vida”, pero con la que se mostró de lo más cómplice durante toda la noche.

Algo que hizo saltar los rumores sobre un nuevo “affaire” de Santiago Pedraz y sobre el que ahora se pronuncia su ex, Esther Doña. Preguntada por el reportero de Europa Press, la modelo confiesa que aunque “no sé nada porque no he visto nada”, tampoco es algo que le sorprenda: “Nada, todo se va poniendo en su sitio”.

Sin querer entrar en más detalles, Doña no ha aclarado si está dolida sabiendo el juez podría haber rehecho ya su vida sentimental, cuando apenas han pasado dos meses de su polémica ruptura; tan solo se ha limitado a asegurar a dicho medio que “yo estoy muy bien”, dejando entrever con una sonrisa que ya lo ha superado.