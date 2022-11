El duro enfrentamiento entre Al Bano y Patricia Donoso: “¿Qué te pasa, que vas de chulito por la vida?

Anoche Al Bano se sentó en el ‘Deluxe’ después de más de 11 años sin hacerlo para aclarar algunas de las cosas que se habían dicho sobre él y su supuesta relación con Patricia Donoso. El artista, además, volvió a cargar contra Lydia Lozano, que, a pesar de no haber vetado a un ningún colaborador de la entrevista. la canaria prefirió no acudir a trabajar por estar absolutamente devastada con la visita del italiano al programa de televisión. El cantante, tan duro como siempre con Lydia Lozano, aseguró que el perdón se lo tiene que dar Dios.

Pero su enfrentamiento con la periodista no fue ayer el centro de atención. Al Bano protagonizó un breve pero tenso encuentro telefónico con Patricia Donoso y desmintió que hubiese tenido una relación con ella. Por el contrario, ella siguió insistiendo que sí habían tenido una historia de amor y detalló cómo se conocieron, durante un partido de fútbol en San Siro. “Tú que te crees en serio Al Bano, ¿Qué te tengo miedo? ¿Qué te pasa, que vas chulito por la vida?”, le decía la abogada al cantante italiano por sus acusaciones. Además, no tuvo ningún reparo en echarle en cara que estaba sentado en el sillón del programa que tantísimo ha criticado.

Al Bano en el 'Deluxe' FOTO: telecinco Mediaset

“Me acuerdo que nunca he estado con esta mujer, no la conozco. ¿Dónde está?” insistía Al Bano. Tras esto, volvió a insistir en que iba a denunciar a Donoso. “Te voy a regalar una denuncia porque la estás pidiendo”, le decía el italiano. “Sí, sí. Hazlo tranquilamente, no te preocupes cariño, hazlo” le respondió Patricia Donoso. La abogada, durante toda la llamada telefónica, insistió en la veracidad de su historia y aclaró que nunca le había llegado ninguna querella del artista.

Patricia Donoso salió a la palestra mediática hace aproximadamente un mes por contar que había tenido una relación con Ortega Cano. Su carisma la convirtieron en una de las mujeres televisivas del momento y, desde entonces, no ha parado de salir en la pequeña pantalla contando más detalles de su vida, como la supuesta relación que mantuvo con Al Bano y que ha hecho que, 11 años después, el artista se vuelva a sentar en el ‘Deluxe’ para desmentir esta historia.