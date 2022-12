Muere la modelo de OnlyFans e influencer Rachel Kaitlyn a los 25 años

Rachel Mee, conocida por su nombre artístico Rachel Kaitkyn, murió el pasado 18 de diciembre y aunque no se han hecho públicas las circunstancias del fallecimiento, todo parece indicar que se puede tratar de un suicidio.

Mee, nacida en Newcastle (Reino Unido) tenía 25 años y había logrado cierta notoriedad en las redes sociales (con 40.000 seguidores en Instagram) o TikTok y había entrado con éxito en el universo OnlyFans y era imagen de varias marcas reconocidas. El pasado mes de marzo fue madre de su hijo Kyro.

Tras conocerse la noticia, su amiga Ciare Robinson abrió una cuenta en GoFundMe, para tratar de recaudar fondos para que tratar de asegurarle un futuro a Kyro. Según dijo Robinson, ““Esta Navidad será la primera de Kyro. es devastador que su madre no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven tan hermosa y cómo sintió que no tenía otra opción [que] ya no estar aquí”. Aunque no confirmó la causa de la muerte, sí dijo que “Rachel lamentablemente perdió su batalla con las presiones de este mundo, dejando atrás a su hermoso niño pequeño a quien adoraba con todo su corazón”, por lo que varios medios apuntan a que podría tratarse de un suicidio.

Robinson dijo que la recaudación de fondos tenía como objetivo “quitarle un poco de estrés a la familia de Rachel y ayudar de alguna manera”, o “incluso darle a Kyro una pequeña ventaja en la vida recaudando algunos fondos en memoria de su hermosa mamá”.

“Lo lamento, mi corazón está roto, esto no es justo. Te amaré por siempre, bebita”, comentó la también modelo Megan Jade-Mae Clark, con la que compartía un negocio en el que vendían vestidos con piezas de cristal o biquinis.

Mientras tanto, un amigo identificado como Chris Coppen creó una segunda cuenta en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos del funeral de la joven. “La familia de Rachel me ha pedido que lo organice ya que ha habido muchos mensajes presentando sus respetos y preguntando cómo pueden ayudar”, escribió.

En una publicación escrita en Legacy Obituaries, la hermana mayor de Mee la describió como “hermana, tía y sobrina”, además de madre. Agregó que su muerte fue un “shock completo para todos”. “Mi hermana menor, Rachel Mee, se fue de manera imprevista (...) Muchos de ustedes son conscientes de esto, pero para aquellos de ustedes que no lo saben: su partida fue un completo shock para todos. Como familia, nos ha sorprendido la efusión de amor y apoyo de todos”.

“Sin embargo, ha habido demasiados mensajes para que podamos responderlosen este momento. La noticia de su pérdida será motivo de tristeza para todos los que la conocieron y la amaron ya que además de ser una madre amorosa para su hijo Kyro, también era hermana, tía y sobrina”.

“Nos ha llamado la atención que Rachel ha recibido una cantidad significativa de apoyo de una gran cantidad de personas en una las distintas plataformas y redes sociales. A la gran mayoría no las conocemos personalmente no son personas que conozcamos a nivel personal y estamos agradecidos por su ayuda”.

Sin embargo, advirtió que hay gente que está tratándose de aprovecharse de la situación para ganar dinero: “hay algunas personas que han estado intentando reunir dinero a pesar de que la familia de Rachel no está al tanto de la situación sus esfuerzos. Esto se debe al hecho de que la familia de Rachel no está al tanto de la situación”.

Por ello, aclaró que la familia ha abierto una cuenta de GoFundMe en la que “cualquier persona es libre de hacer un depósito en esta cuenta en cualquier momento”.

Mee había logrado cierta popularidad porque, a pesar de que reconocía que se había realizado algunos retoques estéticos, no dudaba en mostrarse al natural, con sus imperfecciones, en imágenes sin editar, con sus estrías o incluso hablando con sus seguidores de cómo había aumentado de peso, por lo que se había convertido en una especie de símbolo para muchas jóvenes británicas.