Lola Medina, sobre la salud de Nacho Palau: “El tratamiento te cura, pero las secuelas matan”

Buenas noticias para Nacho Palau en su lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron el año pasado. Según cuenta su madre, Lola Medina, «ha finalizado el tratamiento de quimioterapia y la evolución es buena. Mi hijo se siente bien, todo marcha para adelante. Pero la cosa va despacio, con sus efectos secundarios…». La nota dramática la puso una pérdida personal reciente: «Estamos un tanto tristes porque hace unos días falleció mi ex. Estoy muy desanimada».

Nacho es parco en palabras, felicita a LA RAZÓN el nuevo año y confía en que «este 2023 sea mucho mejor que el anterior, porque… Pero, bueno, confiemos en ello».

Es optimista en lo que se refiere a su salud, tiene una gran fortaleza y nunca pensó en tirar la toalla. A Lola también le diagnosticaron la misma enfermedad que a su hijo. Es una madre y abuela extraordinaria, se desvive por los suyos y desvela que «hoy me encuentro un poco fastidiada, no me siento bien, pero sí feliz porque tengo en casa a mis cuatro nietos y a mi hijo. Me encuentro mejor de lo mío. Soy muy optimista y sé que los dos vamos a salir adelante». Insiste en que «Nacho ha acabado el tratamiento, le han dicho que la evolución es buena… Espero que este año nos vaya todo mejor, porque el pasado fue terrible. Muy malo. Pero confío en que 2023 sea mucho mejor. Todo pasa. Lo malo es que el tratamiento te cura, sí, pero las secuelas te matan. Es lo que hay, e intentamos afrontarlo los dos con serenidad y fortaleza».

Hace unos meses, Lola contaba que «me detectaron un cáncer de pulmón que me extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro, y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron. Ahora me han dicho que estoy limpia».

- ¿Qué tal las Navidades ?

- Muy bien, porque tuve aquí a mis cuatro nietos, lo que de por sí es un motivo de gran felicidad. Soy su yaya y estoy muy contenta con ellos. Los niños se sienten súper felices de estar juntos. Miguel tiene previsto llevarse a sus dos hijos a México en estos días… Les voy a echar mucho de menos. Imagínese Nacho, que está como loco con los niños, es un padre excepcional. Cuando les tiene juntos es el padre más feliz del mundo.

La relación entre Nacho Palau y su ex, Miguel Bosé, ha mejorado desde que el cantante se enteró de la dura enfermedad de quien fuera su compañero de vida durante casi treinta años. El artista le ha ofrecido toda su ayuda y quedan atrás antiguos desafueros. Los mayores beneficiados por esta especie de pacto son los cuatro hijos de la pareja. Con la reconciliación amistosa de sus padres verán una mayor fluidez en su relación de hermanos, Aún así, los chavales están en continuo contacto.

Medina confía en que «Nacho tenga las fuerzas suficientes para plantearse una vuelta a su vida laboral muy pronto», pero prefiero «mantenerme al margen de la situación entre mi hijo y Christian. Ni sé ni quiero saber nada. Lo más importante es que Nacho sea feliz. Cristian decidió pasar las Navidades en su tierra con su familia y no sé nada más».

Christian Villela fue el mayor apoyo de Palau en los primeros meses de lucha contra el cáncer, pero una fuente cercana afirma que «tenían discusiones, ciertas rencillas, y decidieron darse un tiempo. Sería una pena que no se reconciliaran».

A pesar de la ruptura con Miguel, Nacho nunca perdió el contacto con la madre y las hermanas del cantante. La matriarca Lucía le adoraba, y sus hijas, Paola y Lucia, mantienen con él muy buena relación.