Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han roto

Se conocían desde hacía 20 años, pero no fue hasta finales del verano de 2021 cuando María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi hicieron pública su relación. Fue la propia modelo la que habló de que vivían “una historia de amor en toda regla». La ex miss España y el jinete se reencontraron tras la ruptura matrimonial de ella con Jordi Nieto. «Hemos coincidido y esto ha surgido ahora, a raíz de la separación. Lo único que intento es estar bien, estar feliz, que mi hijo esté bien, estar tranquila y pasármelo bien, que la vida son dos días”, afirmaba.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi FOTO: Gtres

Durante el tiempo que ha durado la relación, han compartido sus viajes y proyectos y no han ocultado el amor que se profesaban. Incluso Escassi se planteaba volver a ser padre, una idea que María José Suárez no compartía: “Yo no, me planto”.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi FOTO: Instagram

Sin embargo, con el nuevo año nos sorprende la noticia de su separación, confirmada por el propio jinete al programa “Socialité”: «María José Suárez y yo hemos roto. Cada uno por su lado». El motivo: “Una tercera persona por parte de ella. Estoy muy dolido», confesaba. Por el momento, la modelo no se ha pronunciado al respecto ni se sabe la identidad de esa presunta tercera persona.