‘La Isla de las Tentaciones’: Elena monta en cólera tras ver a una soltera atacar de pleno a su novio David

Este lunes por la noche ha tenido lugar el tercer programa de la sexta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Un programa que ha llegado cargado de emociones, reproches, risas, llantos y de las primeras hogueras por parte de las chicas y chicos.

Los participantes de "La isla de las tentaciones" FOTO: Autor desconocido Mediaset

Elena, Lydia, Laura, Naomi y Marina han podido visionar los primeros acercamientos de sus parejas con las solteras: “Esta noche habéis experimentado sentimientos confusos y contradictorios. Sé que las imágenes que habéis visto han despertado viejos temores y nuevas inseguridades, pero sé que de aquí sacaréis un aprendizaje necesario, no solo en vuestra historia de amor, sino también en vosotras mismas”, avanzaba una decidida Sandra Barneda.

Las chicas, que ya han forjado una gran amistad entre ellas, ya han derramado alguna que otra lágrima al ver lo que les esperaba por vivir. La primera de ellas, Elena, quien no está llevando nada bien la ausencia de su chico: “Estaba abrazado con ella en el jacuzzi. Me debería doler más lo que ha dicho que los gestos que ha tenido, porque que diga que antes de acabar va a estar soltero...”, aseguraba tras ver a David con María. “Me da mucho miedo ver a un David que no conozco. Que vaya a por todas, que esté a tope. Es un chico caliente, le gusta el morbo. Por otro lado también tengo miedo de que vaya despacio, porque conmigo fue así, y así se enamoró de mí”, explicaba mientras seguía llorando al ver las imágenes.

En ellas, Elena ha sido testigo de cómo María le ha dado una lametada en el cuello a su pareja: “Me ha molestado el beso en el cuello. Ni siquiera era en un juego. Me siento muy mal. Por lo que he visto y lo conozco está distante. Tengo miedo a que vayan despacio. Estoy viendo conexión. No se está cortando y yo sí que lo estoy haciendo”. Por si esto fuese poco, también ha tenido palabras para la soltera, y no precisamente bonitas: “También ella es sueltecita. Ella va mucho a por él. Peor él se deja claro. No se está acordando de mí en ningún momento. ¿Le deja que se duerma encima de él? ¿Tiene novia o se le ha olvidado?”.