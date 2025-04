Así es Leiva: todo sobre su pareja, familia y su carrera

José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, está de regreso y viene a demostrar que sigue más vivo que nunca. 'Gigante', su sexto álbum de estudio, estará mañana disponible en todas las plataformas digitales, y hará que el artista se embarque a finales de mayo una gira por España, donde visitará 28 ciudades de nuestro país. Como parte de la promoción de este nuevo proyecto, el cantante se encontrará con Pablo Motos en 'El Hormiguero', para poder discutir sobre no solamente los entresijos de este nuevo disco, sino también acerca de su vida personal a lo largo de estos años.

Lo cierto es que la de Leiva ha sido y sigue siendo, a sus 44 años, una carrera llena de emociones, donde cada canción y cada experiencia conforman un universo propio donde Conejo es el astro rey. Desde 1994, el madrileño lleva pisando los escenarios tanto acompañado como en solitario, creando recuerdos inolvidables para todos aquellos que se han criado con su música. Repasamos en este artículo la carrera musical y personal de Leiva.

Su primera banda y un éxito bastante perezoso

Hace 31 años, José Miguel comenzaba a utilizar de manera profesional el apodo Leiva. La elección detrás de este nombre casi parece cosa del destino, puesto que el cantante, fiel seguidor del Atlético de Madrid, decía verse prácticamente reflejado en Leivinha, reconocido goleador rojiblanco de finales de los setenta.

El artista dio sus primeros pasos en Malahierba, una banda de rock adolescente donde el de Alameda de Osuna tocaba la batería. La fuerza y la garra que supuso participar en este proyecto juvenil consiguieron que Leiva se animara a formar el grupo Pereza junto a sus por aquel entonces vecinos, Rubén Pozo y Tuli.

En 2001 se estrenaron con un primer disco homónimo, y aunque contaron con un recibimiento aceptable, no fue hasta el lanzamiento de 'Animales' en 2005 que la banda comenzó un ascenso meteórico hasta su separación en 2012. Entre sus sencillos más destacados de este tercer disco se encuentran 'Princesas' y 'Todo', temas que les valieron una nominación a mejor artista o grupo español en los MTV European Music Awards de 2006.

Pasos en solitario para entender mejor el camino

El mismo año que Pereza se separaba y dejaba los escenarios, Leiva decidía que su descanso sería breve pero bien aprovechado. A finales de 2012, el cantante publicaba 'Diciembre', su primer álbum en solitario. El disco fue elegido por la revista Rolling Stone como Mejor Disco del Año, y confirmó que el madrileño poseía las tablas necesarias para continuar por su propia cuenta.

En 2014 lanzaba 'Pólvora', un álbum aclamado por la crítica y el público, donde canciones como 'Terriblemente cruel' o 'Palomas' tuvieron una gran acogida. Ese mismo año, el cantante vivía uno de los mayores honores con los que podía soñar un artista rock: ser telonero de los Rolling Stones en el mismísimo Santiago Bernabeu.

Leiva, ganador del Premio Goya a mejor canción original en 2018 Fotogramas

Tras seguir cosechando nominaciones, 'sold outs' en giras, etc., el cantautor atravesó en 2018 un momento crucial para su carrera. Gracias a 'La llamada', canción compuesta para la banda sonora de la película homónima de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Leiva conseguiría nada más y nada menos que su primer Premio Goya a la mejor canción original. De esta forma, el artista terminó consolidándose como referente en el indie rock español e internacional. El artista volvería a repetir la hazaña en 2023 con el tema 'Sintiéndolo mucho', del largometraje del mismo nombre.

Su corazón, su pequeño Chernóbil

La vida personal del madrileño ha estado siempre bastante hermetizada, y muy poco hemos podido saber de las personas que han entrado y salido de su vida. Se sabe que llegó a estar en una relación con lacantante Alba Molina, para más tarde intentarlo con la intérprete Michelle Jenner. Sin embargo, en cuanto a romances nos referimos, el más conocido ha sido el que mantuvo durante casi una década con la actriz Macarena García.

A pesar de que la hermana de Javier Ambrossi y el exvocalista de Pereza rompieran hace ya tres años, Leiva siempre se ha mostrado enormemente agradecido por lo que supuso la presencia de Macarena en su vida. "Estuve ahí en terapia un par de años y tomando medicación, porque se me fue mucho de madre, ¿no? Y apareció Maca en mi vida y fue como un ángel de la guarda. Me curó, me sacó de ahí. Me ayudó y se me pasó, y fue como una supermedicina", declaraba en una entrevista exclusiva concedida a nuestros compañeros de El País.

Macarena García y Leiva GTRES

"Maca me sacó de ahí y aún hoy sigue siendo un ángel de la guarda. [...] Me ayudó de verdad. Me curó durante muchos años Estoy eternamente agradecido por el amor que tuvimos", comentaba el artista, que aún sufre episodios de ansiedad. Si bien estos son menos agresivos, le siguen asustando "un poquito menos", manejándolos por lo tanto de una mejor forma. Actualmente, Leiva ha sido vinculado por la prensa a la la cantautora argentina Chechi de Marcos, quien aparece nombrada en el single más reciente del madrileño, 'Bajo presión'.