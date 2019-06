Bertín Osborne: «Mi hijo Kike es el mejor crítico musical»

Cantante, compositor, presentador de televisión y actor, Bertín Osborne (Madrid, 1954), ha publicado 25 discos desde el inicio de su carrera musical con «Amor mediterráneo», en 1981, hasta la edición en 2016 de «Va por ellas». Estos días su vida es un ir y venir de ciudad en ciudad con la gira de su vigésimo sexto trabajo «Yo debí enamorarme de tu madre», su sexto álbum de rancheras que ya es disco de oro y que hoy presenta en el Teatro Real.

–¿Cómo afronta esta gira?

–Bien. Ya está todo rodado. Llevo un mes y medio de conciertos y para mi actuación de hoy en Madrid todo está preparado.

–¿Cómo surgió la idea de cantar en el Teatro Real?

–No le puedo decir. Me lo propusieron y como comprenderá cantar en el Teatro Real es un lujazo. Dije que sí, por supuesto. Además he invitado a un gran amigo mío, que es el mejor pianista, probablemente de entre los tres o cinco mejores pianistas del mundo. La gente le conoce como «el piano de América», se llama Raúl Diblasio. Va a acompañarme en el Real esta noche. También lo hará un gran mariachi y otro pianista estupendo que es Franco Castellani. Vamos a ser 14 o 15 músicos sobre el escenario y creo que el espectáculo va a ser muy bonito.

–¿Qué representa para usted cantar en un lugar tan emblemático?

–Estuve ya hace año y medio en una gala que organizó el Real Madrid y la verdad es que hay tres sitios en España donde es muy especial cantar: uno es el Liceo de Barcelona, otro, el Teatro Real de Madrid, y otro, el Starlite de Marbella, en verano. Digamos que son los tres sitios más emblemáticos. Ya he estado en todos y cuando voy a actuar ahí procuro llevar lo más bonito y lo más impactante.

–¿En sus conciertos coinciden mujeres de varias generaciones... algunas de la misma familia. ¿Cómo lo hace?

–(Se ríe) Eso suele ocurrir en casi todos, le diré. Pasa desde hace tiempo, creo que desde que estoy en televisión, vienen tanto hombres como mujeres. Acuden familias enteras, porque cuando termino de cantar vienen a verme desde abuelas con sus nietas, madres e hijas... o familias al completo. Es muy divertido, porque al final tienes a muchas generaciones que te siguen, que se divierten conmigo en el escenario y también en televisión. Porque una cosa complementa a la otra.

–¿Cómo se siente más cómodo, cantando o presentando?

–A pesar de que llevo en televisión 25 años me sigo sintiendo cantante y donde más disfruto es en el escenario. Televisión es un medio de comunicación que después de tantos años conozco a la perfección, lo tengo muy trillado y lo llevo con mucha naturalidad. Pero nací como cantante y es lo que soy.

–¿Qué queda del Bertín de «Amor de Mediterráneo»?

–Pues la verdad es que muy poco. Porque musicalmente no tengo nada que ver. Es como los futbolistas, cuanto más entrenas más experiencia tienes y mejor lo haces. Yo siempre he escuchado a todos mis amigos deportistas, que son muchos, que cuando se retiran es cuando realmente empiezan a saber cómo se juega. Los cantantes tenemos más suerte porque interpretamos durante más años, entonces ahora canto diez años mejor que cuando empecé a cantar en 1981. Pero por lo que le digo, porque es mucho entrenamiento. Cuanto más lo entrenas mejor lo haces. Soy un cantante distinto al de 1981.

–¿Se ha enamorado de alguna madre?

–No, no me ha pasado nunca. El título es porque es una canción preciosa y además porque tenía clarísimo que el título era muy comercial, como así ha sido.

–¿La música es su vía de escape?

–Si, sobre todo desde el nacimiento de Kike. Es un niño muy curioso, le encanta la música. Si dice «me gusta» es fiesta general en casa. Si dice «no», uno se preocupa. Tenemos un crítico musical en casa estupendo.

–Según las redes no es el único. También hemos visto a su hijo Carlos cantando...

–Sí, pero es más afición de niño de 10 años. Él tiene que estar a otras cosas ahora.

–¿Se ve cantando reggaeton?

–Lo primero que debería hacer es escucharlo. Es verdad que ahora no queda más remedio porque las ponen en todos lados, pero si me preguntas quién canta no te digo ni un solo nombre. No soy buen «reggaetonescucha».

–¿Qué opina de las letras que tachan de machistas?

–Como no conozco ninguna no le puedo decir si lo son o no.