Lily Allen ingresa en una clínica de salud mental tras su ruptura con David Harbour

La semana pasada los medios confirmaban la ruptura de David Harbour, famoso por su papel en "Stranger Things" y la cantante Lily Allen. Ambos se conocieron en la famosa app para ligar de los famosos, "Raya", y precisamente esa aplicación les ha separado. La cantante descubrió que su pareja había reactivado su perfil y estaba teniendo citas esporádicas con otras usuarias que también encontró en Instagram vinculadas al perfil del intérprete.

"Completamente desolada, pasando por un momento difícil, pero tratando de seguir adelante", Allen tomaba la decisión de romper su matrimonio. La situación está siendo tan complicada, que la artista ha decidido ingresar en un centro de salud mental en Estados Unidos para gestionar el dolor de la separación. Según publica "Daily Mail" se siente incapaz de pensar "en otra cosa" que no sea su dolor y por eso habría decidido ponerse en manos de profesionales. En su pódcast, Allen anunciaba que pasaría un tiempo alejada de los escenarios para solucionar sus problemas y evitar recaer en el proceso en adicciones del pasado que ya superó.

Lily Allen y el actor David Harbour se casan en Las Vegas Instagram

En un nuevo episodio de su podcast "Miss Me?", admitía estar "en una espiral y se ha salido de control. Fui a la comida de Navidad de 'Miss Me?', tuve un ataque de pánico y me fui a casa. Otra noche, en el teatro con mis amigos, también me marché en el descanso", contó quien además matizó que no ingresaba en una clínica de rehabilitación sino en un retiro espiritual para cuidar de su salud mental.

Así, Allen habría internado en un exclusivo centro, en el que paga casi diez mil euros para participar en sesiones intensivas de terapia grupal e individual. Según una fuente cercana al citado medio, su prioridad allí es ser "la mejor madre posible".