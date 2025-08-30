Cardi B convierte su juicio millonario en un espectáculo lleno de frases virales

El juicio civil de Belcalis Almanzar, mejor conocida como Cardi B, ha acaparado la atención mediática en el tribunal del condado de Los Ángeles. La demanda, presentada en 2020 por la guardia de seguridad Emani Ellis, acusa a la rapera de agresión fuera de un consultorio médico en Beverly Hills en febrero de 2018.

Cardi B se enfrenta a una demanda de 24 millones de dólaresy ha insistido en todo momento en que las acusaciones de asalto carecen de fundamento. En su declaración, la rapera relató un enfrentamiento verbal con Ellis, a quien reprochó haber vulnerado su intimidad al grabarla justo antes de acudir a una cita ginecológica.

Momentos destacados del juicio

En uno de los momentos más comentados, el abogado de la acusación quedó desconcertado al ver que Cardi apareció en el estrado primero con una peluca negra corta y, al día siguiente, con una larga rubia. Al preguntarle cuál era su cabello real, la rapera respondió con naturalidad: “Son pelucas”, una réplica que desató carcajadas en la sala.

Otro momento destacado fue cuando el abogado le preguntó si se refería a Ellis como “gorda”. Cardi lo negó con franqueza y aclaró: “No, la estaba llamando ‘perra’ (bitch)”. Las preguntas sobre el altercado provocaron momentos de tensión, especialmente cuando se le pidió repetir sus palabras ante Ellis, aunque la cantante sorteó la situación con ingenio y cuestionando la pertinencia del interrogatorio.

Tampoco pasó desapercibido el enfado de la artista cuando se refirió a su estado de embarazo como una desventaja física: “Cuando estás embarazada, estoy muy limitada. ¿Quieres que te explique las cosas que no puedo hacer?”, contestó entre risas durante la sesión. La frase se convirtió rápidamente en uno de los clips virales más compartidos en redes, mientras la audiencia permanece expectante ante la conclusión del caso, prevista para la próxima semana.