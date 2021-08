Gente

Carlota Casiraghi criticada por recomendar libros que no ha leído

Recomendar en las redes sociales libros que no has leído parece una incongruencia, y más si, como hace Carlota Casiraghi, los colocas entre tus lecturas favoritas.

La hija de la princesa Carolina de Mónaco “promociona” a la escritora española Dolores Redondo, animando a leer su novela “El lado norte del corazón”, a la que sitúa en el sexto lugar en su lista de libros preferidos. La incongruencia aparece cuando confiesa que solamente tiene referencias del texto de oídas, porque ni lo ha leído ni comprado.

Carlota se refiere a esta novela en un vídeo realizado en colaboración con la firma Chanel, de la que es imagen. Y las críticas de los internautas no se han hecho esperar. Como la de Klaus G, quien se pregunta si “consigues algún beneficio recomendando títulos que no han pasado por tus manos”. O la de “Monaco forever”, que cuestiona a Carlota si “no tienes tiempo para acercarte a una librería antes de recomendar libros que no lees”. Aún así, Dolores debe estar encantada con la polémica, porque la publicidad gratuita que está consiguiendo para su libro, aparte de sorprendente, es impagable.