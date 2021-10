Paloma Rocasolano: un matrimonio y dos novios

Gente

Paloma Rocasolano, madre de la Reina Letizia, tiene novio. A sus 65 años ha vuelto a encontrar pareja. En este caso y como publicó «Semana», se trata de un empresario británico relacionado con negocios dentro y fuera de España. Telma Ortiz que estuvo trabajando como subdirectora de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona pudo ser el nexo de unión entre ambos, ya que el caballero vivió durante un tiempo en la Ciudad Condal dedicándose a temas de exportación e importación.

Igual que hizo su hija Telma con el padre de su segunda hija al que presentó oficialmente en los Premios Princesa de Asturias, Paloma lo hará con Marcus que así se llama su nuevo novio. Sería una manera de oficializar esta relación que desde hace tiempo conocen su familia directa y con la que, según confirman las amistades de la enfermera jubilada «sus hijas (La Reina Letizia y Telma) están encantadas. Doña Letizia lo conoce y las nietas igual».

Hace unas semanas, el empresario tuvo entre sus brazos a la nueva nieta de Paloma y, dada la confianza que mostraban las imágenes, se da por seguro que también mantiene una buena afinidad con los Reyes. La enfermera forma parte del listado de los que no deben identificarse cuando acude al recinto de la Zarzuela. En ese protocolo se encuentran las personas del círculo más íntimo del Jefe del Estado y su consorte. No hay que olvidar que cuando las nietas eran pequeñas, y hasta hace poco, Paloma se trasladaba al Pabellón del Príncipe (así denominan en Zarzuela a la casa de Felipe VI) cuando los padres tenían viajes oficiales que suponían pernoctar fuera de Zazuela. Para la Reina, el que su madre estuviera de supervisora, era una garantía. Por eso, no sería extraño que Marcus formara parte de este conglomerado familiar. La aparición el 22 de octubre de la feliz pareja en los Premios que llevan el nombre de su nieta sería la muestra de bienvenida del novio de Rocasolano.

Marcus ha sido el novio más visible en la vida afectiva de Paloma Rocasolano desde que se separó de Jesús Ortiz, en 1999.

La madre de la Reina era una persona anónima hasta que su hija se convirtió en Princesa de Asturias. Fue entonces cuando su vida privada comenzó a interesar. Solo se sabía que estaba divorciada y no se la conocía pareja y sí amistades dentro del mundo sanitario al que pertenecía. Tuvo un primer tonteo cuando comenzó sus estudios en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. En aquellos años de estudiante y prácticas eran habituales las salidas con gente de su entorno. Cuentan que Paloma era muy divertida y con mucho éxito entre los hombres. Después se casó. Antes de que llegara a su vida este nuevo amor que no esconde, en 2005 se publicó una relación con un arquitecto asturiano que no cuajó.

Sin redes sociales

A sus 69 años, la suegra de Felipe VI no tiene perfil público, a diferencia de su ex marido que es activo en sus redes sociales. En los últimos años sus únicas apariciones mediáticas eran en Oviedo, en el teatro Campoamor. Procuraba pasar desapercibida y no había constancia gráfica más allá que a la entrada y salida del acto. Quizá destacó algo más en la edición pasada cuando su hija Telma apareció con su novio y se hizo notar saludándola desde lejos a ella y otros conocidos.

Mantiene relación con algunos de los colegas de su primer empleo como enfermera en el ambulatorio de la calle Lila, en Oviedo. Éstos la definen como una mujer cariñosa, generosa y volcada en su trabajo. A pesar de la distancia que supuso el cambio a Madrid por motivos profesionales de Jesús Ortiz, Paloma Rocasolano no rompió esos vínculos. Igual que ahora, una vez jubilada, sigue en contacto con sus compañeros de profesión.

La madre de la Reina Letizia vive en el Madrid de los Austrias y hace vida de barrio. Es habitual verla por los comercios de la zona. Acude asiduamente al gimnasio y no duda sentarse a tomarse un café en las cafeterías de la zona. Desde que se jubiló, en 2017, tiene más tiempo para estar con la Infanta Sofía, que se ha quedado sin su hermana, y con Carla Vigo, la hija de Érika. Las dos la adoran. Actualmente una foto de las niñas con Marcus valdría oro.