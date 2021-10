Felipe VI sí llamó a Don Juan Carlos por su cumpleaños

Gente

Biografía

La revista ¡Hola! ha tenido acceso al libro “Mi Rey caído”, escrito por la periodista Laurence Debray, que ahora se define como“biógrafa y amiga” del Rey Juan Carlos. La autora franco-venezolana ha investigado al monarca en un ensayo que se publicará en España en abril de 2022 y que ya ha visto la luz en Francia.

En su relato escribe que “el Rey no va vestido de rey. Lleva un polo, pantalón de tela y deportivas. Se le podría confundir con un turista… No sé si su polo es demasiado grande o si ha perdido peso. Doce kilos”, se jacta la escritora.

Debray lo retrata como un hombre triste, herido y decepcionado “por los amigos que le dieron la espalda. Incluso los que le deben riqueza y fama”. Pero “no se da por vencido. Sigue siendo indomable, a pesar de todo”.

Además, desmiente lo publicado por París Match asegurando que su hijo Felipe VI no le llamó por su cumpleaños y que en ningún momento la autora o el propio Juan Carlos hablen de una relación rota. Todo lo contrario. Debray destaca que Juan Carlos habla del Rey, al que se refiere como “mi hijo”, “con un orgullo que no tiene límite… Su cara rebosa ternura”. Y añade que su sueño es volver pero que entiende que “desde aquí no molesto a la Corona”.

En las memorias también hay espacio para Corinna Larsen, a la que llama “la madame Pompidou del siglo XXI”.