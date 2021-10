Laurence Debray, la “amiga entrañable” del Emérito según ‘Sálvame’

Gente

El pasado jueves, la revista francesa Paris Match revelaba en exclusiva algunos extractos de un libro sobre el Rey Emérito, escrito por Laurence Debray, que verá la luz mañana 6 de octubre por la editorial Stock bajo el título francés de “Mon roi déchu” que podría traducirse como “Mi rey caído”, donde Don Juan Carlos parece abrirse sinceramente a todas las preguntas de alguien que lo conoce bien y con quien se siente en confianza.

El semanario describe cómo Laurence Debray mantuvo un contacto amistoso con el monarca a distancia, entre llamadas y mensajes, hasta que finalmente se dio la oportunidad de encontrarse cara a cara en Abu Dhabi. Este libro recoge testimonios del Emérito en los que confiesa que su partida a Abu Dabi fue porque “afrontaba muchas presiones” y él quería ir a Portugal, pero le indicaron que era demasiado cerca: “Desde aquí no molesto a la corona” y confiesa que “tengo buenos amigos aquí”.

La misma biógrafa describe al Rey como “un rey caído, pero sobre todo es un padre repudiado. Quizás su mayor fracaso esté ahí, en esta renegación. Héroe político, la cara y antihéroe patriarcal, la cruz. Un alejamiento de los suyos, el castigo para un antiguo soberano caído en desgracia”, y asegura que la relación con su hijo Felipe VI está rota.

¿Quién es Laurence Debray?

A la espera de conocer el fragmento completo, desde ‘Sálvame’ se hacen eco de la noticia y se atreven a apodar a la francesa como “la amiga entrañable” del Rey. Hija del intelectual y filósofo francés Régis Debray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, la misma escritora se califica a sí misma como admiradora del monarca español: “Mi interés por la figura de Don Juan Carlos nació cuando yo era muy joven. Es un hombre muy directo, muy cordial, muy simpático. Es una persona con la que en seguida te sientes a gusto, pero muy honesta, muy humilde”, desveló a Hola.

A sus 45 años, Laurence está casada con Émile Servan-Schreiber y tiene 2 hijos. Pero ya este mismo fin de semana, Kiko Matamoros se atrevía a pronunciarse al respecto en el programa ‘Viva la Vida’: “Yo viendo el perfil físico de la periodista me creo que le haya contado lo más grande. Como decía Umbral ‘Eso no se lo respondería ni a una mujer guapa’. El Rey ve a una mujer atractiva y se le va la lengua por todos lados. Ya lo hizo en su momento con Selina Scott. No sería la primera vez”.