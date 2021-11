Ernesto de Hannover saca de quicio a su novia, su hijo y su nuera

Gente

Polémica

Es fuente de conflictos, amante de discusiones, con un fuerte carácter que le empuja a crear situaciones demasiado incómodas. Desde que apareció por Madrid, Ernesto de Hannover se ha caracterizado por originar todo tipo de desafueros. Con su novia, Claudia Stilianopoulos, hija de la fallecida Pitita Ridruejo, su hijo Christian, un amigo desconocido, una íntima amiga de la misma Claudia.

Es un personaje agresivo y sumamente conflictivo, y sus continuas disputas en público sacan de quicio a los suyos, incluida su nuera Sassa, la esposa de Christian.

Una fuente cercana a su pareja, que responde a las iniciales I.S., manifiesta que “ya le hemos dicho a Claudia que rompa con ese hombre, que solamente le va a traer contratiempos, tiene un problema, que todo el mundo conoce, y que no ha podido superar. La pobre Claudia lo está pasando muy mal, no está acostumbrada a estos desaires, la discusión en medio de la calle con Ernesto la dejó muy tocada. Es una mujer muy sensible y le cuesta asimilar este tipo de situaciones tan incomodas. Lo mejor sería que apartara a ese hombre de su lado…”

Ernesto Hannover y Claudia Stilianopoulos en Madrid FOTO: USG GTRES

Pero, que se sepa, siguen juntos. Claudia demuestra tener un aguante fuera de lo normal, casi se merece un premio por su paciencia, porque soportar a alguien como Ernesto es ganarse el cielo. Que se lo pregunten a la todavía esposa del príncipe, a Carolina de Mónaco, que vivió a su lado todo tipo de desagravios. Y a la postre decidió distanciarse del padre de su hija pequeña.

También nos llega el rumor de que Sassa de Osma no aguanta a su suegro. Y que la discusión que el aristócrata mantuvo con Christian levantó su indignación y puso el grito en el cielo.

En definitiva, que muchas de sus amistades madrileñas verían con buenos ojos que el príncipe desapareciera de las noches madrileñas, e incluso de los disidas. Esta misma semana se tomaban imágenes del controvertido personaje dando puñetazos a una mesa mientras discutía acaloradamente con un amigo en una terraza de la capital de España. Y se le notaba un tanto “perjudicado”.